Залякували українських дітей — ЄС ввів санкції проти подружжя з РФ

Подружжя з РФ, що залякувало українських дітей. Фото: Reuters

Європейський Союз запровадив санкції проти Олени Колбаснікової та її чоловіка Макса Шлунда. Пара залякувала українських дітей та публічно підтримувала повномасштабну війну Росії проти України.

Про це інформує Reuters.

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За даними видання, після початку повномасштабної війни Росії проти України Колбаснікова і Шлунд почали організовувати в Німеччині проросійські мітинги із закликом до Берліна відмовитися від військової підтримки Києва.

У списку санкцій ЄС зазначено, що і Колбаснікова, і Шлунд брали участь у "дестабілізаційній діяльності". Зокрема, жінка сприяла "насильницьким діям", вчиненим її чоловіком, включно з організацією автопробігів для залякування українських неповнолітніх, які шукали притулку в Німеччині.

Також у ЄС з'ясували, що подружжя підтримувало тісні зв'язки з Росспівробітництвом — російським державним агентством, яке займається просуванням культури РФ за кордоном. Пара отримувала від цього агентства фінансову підтримку.

Крім того, Євросоюз запровадив санкції проти Андрія Харківського — громадянина Росії, який мешкає в Німеччині й перебуває в козачій організації, яку підтримує Кремль.

Як відомо, ці санкції передбачають заморожування всіх активів, що перебувають на території ЄС, а також заборону на в'їзд до країн Євросоюзу.

Раніше ми інформували, що громадянин Чехії вступив до лав ЗС РФ, аби воювати проти України.

Також ми писали, що нещодавно у Росії українського військового Сергія Чумасова незаконно засудили до 15 років ув'язнення.