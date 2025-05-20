Запугивали украинских детей — ЕС ввел санкции против супругов из РФ

ЕС ввел санкции против пары, запугивавшей украинских детей
Европейский Союз ввел санкции против Елены Колбасниковой и ее мужа Макса Шлунда. Пара запугивала украинских детей и публично поддерживала полномасштабную войну России против Украины.
Об этом информирует Reuters.
ЕС ввел санкции против супругов из РФ — подробности
По данным издания, после начала полномасштабной войны России против Украины Колбасникова и Шлунд начали организовывать в Германии пророссийские митинги с призывом к Берлину отказаться от военной поддержки Киева.
В санкционном списке ЕС указано, что и Колбасникова, и Шлунд участвовали в "дестабилизирующей деятельности". В частности, женщина способствовала "насильственным действиям", совершенным ее мужем, включая организацию автопробегов для запугивания украинских несовершеннолетних, которые искали убежища в Германии.
Также в ЕС выяснили, что супруги поддерживали тесные связи с Россотрудничеством — российским государственным агентством, которое занимается продвижением культуры РФ за рубежом. Пара получала от этого агентства финансовую поддержку.
Кроме того, Евросоюз ввел санкции против Андрея Харьковского — гражданина России, который живет в Германии и состоит в казачьей организации, которую поддерживает Кремль.
Как известно, эти санкции предусматривают замораживание всех активов, находящихся на территории ЕС, а также запрет на въезд в страны Евросоюза.
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