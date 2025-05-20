Чех вступив до армії РФ — що відомо про скандальний випадок

Навчання чеських воїнів на початку 2022 року. Фото: Denik

Громадянин Чехії вступив до лав російської армії, аби воювати проти України, а тепер просить свою країну допомогти. У Празі розглядають випадок чеха та радять утриматись від поїздок до РФ.

Про це повідомив представник МЗС Чехії Даніель Дрейк, пише Vinegret.Cz.

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Дрейк розповів, що зараз у МЗС Чехії займаються випадком чеського громадянина, який виїхав до Росії та вступив до російської армії, а зараз вже просить про допомогу.

"У зв’язку з цим ми хотіли б нагадати, що вже давно наполегливо застерігаємо від поїздок до Росії та закликаємо чеських громадян залишити країну. Ситуація з безпекою напружена, наше посольство у Москві має обмежені можливості для надання допомоги та захисту", — наголосив представник МЗС Чехії.

Водночас він додав, що цю ситуацію розглянуть відповідно до чеських законів і Віденської конвенції про консульські зносини. Натомість Даніель Дрейк не розповів, за яких обставин чоловік пішов воювати за РФ та чи бере він участю у бойових діях проти України.

Зазначимо, що Кримінальний кодекс Чехії забороняє громадян служити в іноземних арміях, адже це вважається найманством. Для того, аби вступити до іншої армії, чеський доброволець має отримати спеціальний дозвіл у президента.

Нагадаємо, в Росії донька чиновниці погрожувала невідомому "відправкою на СВО". За це її матір звільнили з посади очільниці Нюксенського округу.

Крім того, у РФ хочуть заборонити відомі фільми та серіали нібито через поширення ідеї чайлдфрі. Серед яких "Гаррі Поттер".