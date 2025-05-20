Чех вступил в армию РФ — что известно о скандальном случае

Обучение чешских воинов в начале 2022 года. Фото: Denik

Гражданин Чехии вступил в ряды российской армии, чтобы воевать против Украины, а теперь просит свою страну помочь. В Праге рассматривают случай чеха и советуют воздержаться от поездок в РФ.

Об этом сообщил представитель МИД Чехии Даниэль Дрейк, пишет Vinegret.Cz.

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Дрейк рассказал, что сейчас в МИД Чехии занимаются случаем чешского гражданина, который выехал в Россию и вступил в российскую армию, а сейчас уже просит о помощи.

"В связи с этим мы хотели бы напомнить, что уже давно настойчиво предостерегаем от поездок в Россию и призываем чешских граждан покинуть страну. Ситуация с безопасностью напряженная, наше посольство в Москве имеет ограниченные возможности для оказания помощи и защиты", — подчеркнул представитель МИД Чехии.

В то же время он добавил, что эту ситуацию рассмотрят в соответствии с чешскими законами и Венской конвенцией о консульских сношениях. Зато Даниэль Дрейк не рассказал, при каких обстоятельствах мужчина пошел воевать за РФ и принимает ли он участием в боевых действиях против Украины.

Отметим, что Уголовный кодекс Чехии запрещает гражданам служить в иностранных армиях, ведь это считается наемничеством. Для того, чтобы вступить в другую армию, чешский доброволец должен получить специальное разрешение у президента.

Напомним, в России дочь чиновницы угрожала неизвестному "отправкой на СВО". За это ее мать уволили с должности руководительницы Нюксенского округа.

Кроме того, в РФ хотят запретить известные фильмы и сериалы якобы из-за распространения идеи чайлдфри. Среди которых "Гарри Поттер".