Девушка с iPhone. Фото: depositphotos

Московский суд оштрафовал российское представительство Apple на сумму 7,5 миллиона рублей (более 88,9 тысяч долларов). Россияне обвинили компанию в "пропаганде ЛГБТ".

Об этом сообщают росСМИ.

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Что известно о штрафе Apple от России

Против Apple в России было составлено три протокола по обвинению в "пропаганде ЛГБТ". По каждому из них судья Таганского районного суда Москвы Александра Анохина назначила компании штраф в размере 2,5 миллиона рублей (более 29 тысяч долларов).

По просьбе представительницы Apple Елены Чевериковой судебное заседание прошло в закрытом режиме — без присутствия слушателей и журналистов, поэтому причины для составления протоколов остаются неизвестными.

Протокол был составлен в отношении ирландского подразделения компании Apple Distribution International LTD, отвечающего за распространение техники за пределами США. Эта компания является учредителем российского юридического лица "Эппл Рус".

Напомним, что в России планируется ввести запрет на фильмы и сериалы, которые якобы пропагандируют идеи чайлдфри. Под эту цензуру могут попасть все части культовой франшизы "Гарри Поттер", а также популярные сериалы "Игра престолов", "Карточный домик" и "Секс в большом городе".

Кроме того, в России возросло внимание к вопросу безопасности канатных дорог на горнолыжных курортах, что связано с критической зависимостью от зарубежного программного обеспечения.