У Росії оштрафували Apple за пропаганду ЛГБТ

Дівчина із iPhone. Фото: depositphotos

Московський суд оштрафував російське представництво Apple на суму 7,5 мільйона рублів (більше 88,9 тисяч доларів). Росіяни звинуватили компанію у "пропаганді ЛГБТ".

Про це повідомляють росЗМІ.

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Що відомо про штраф Apple від Росії

Проти Apple у Росії було складено три протоколи за звинуваченням у "пропаганді ЛГБТ". За кожним із них суддя Таганського районного суду Москви Олександра Анохіна призначила компанії штраф у розмірі 2,5 мільйона рублів (понад 29 тисяч доларів).

На прохання представниці Apple Олени Четверікової судове засідання відбулося у закритому режимі — без присутності слухачів і журналістів, тому причини для складання протоколів залишаються невідомими.

Протокол було складено щодо ірландського підрозділу компанії Apple Distribution International LTD, що відповідає за розповсюдження техніки поза межами США. Ця компанія є засновником російської юридичної особи "Еппл Рус".

Нагадаємо, що в Росії планується ввести заборону на фільми та серіали, які нібито пропагують ідеї чайлдфрі. Під цю цензуру можуть потрапити всі частини культової франшизи "Гаррі Поттер", а також популярні серіали "Гра престолів", "Картковий будинок" і "Секс і місто".

Крім того, у Росії зросла увага до питання безпеки канатних доріг на гірськолижних курортах, що пов’язано з критичною залежністю від зарубіжного програмного забезпечення.