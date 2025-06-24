Коррупция в России - в Москве придумали, как напоследок содрать деньги с родственников выпускников вузов

Выпускники Московского университета. Фото: "Спутник"

Родственники выпускников Московского государственного университета получили минимальное количество мест на церемонии вручения дипломов. После этого в МГУ появился настоящий рынок по продаже квот на церемонии.

Об этом написали российские медиа.

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В главном высшем учебном заведении РФ, Московском университете, в этом году резко ограничили возможность для родственников выпускников присутствовать на вручениях дипломов.

Во-первых, было объявлено, что прийти на церемонию вручения дипломов сможет только один родственник выпускника.

Во-вторых, для этого нужно было оформить пропуск, в частности, указав свои имя и фамилию.

Выпускники начали бизнес по продаже мест

Дефицит мест тут же спровоцировал появление нового бизнеса. Некоторые выпускники начали продавать родственникам коллег свои квоты на места на церемонии.

Сначала цены начинались с 2 тысяч рублей, но довольно быстро, буквально за пять минут, выросли до 20 тысяч за место.

Но руководство вуза, узнав о "сделках", пообещало проверять документы у всех родственников выпускников.

Впрочем, часть мест все равно была выкуплена — россияне надеются, что строгость российских законов традиционно компенсируется необязательностью их исполнения.

Напомним, мы ранее писали о том, что в Москве на одном из квестов обнаружили педофила.

Добавим, мы сообщали о том, что в российской столице затопило аэропорт.