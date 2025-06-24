Корупція в Росії - у Москві придумали, як наостанок здерти гроші з родичів випускників вишів

У російському виші продають місця на вручення дипломів
Родичі випускників Московського державного університету отримали мінімальну кількість місць на церемонії вручення дипломів. Після цього в МДУ з’явився справжній ринок з продажу квот на церемонії.
Про це написали російські медіа.
У Московському університеті створили проблему з місцями
У головному вищому навчальному закладі РФ, Московському університеті, цього року різко обмежили можливість для родичів випускників бути присутніми на врученнях дипломів.
По-перше, було оголошено, що прийти на церемонію вручення дипломів зможе лише один родич випускника.
По-друге, для цього потрібно було оформити пропуск, зокрема, вказавши свої ім’я та прізвище.
Випускники почали бізнес з продажу місць
Дефіцит місць тут же спровокував появу нового бізнесу. Деякі випускники почали продавати родичам колег свої квоти на місця на церемонії.
Спочатку ціни починалися з 2 тисяч рублів, та досить швидко, буквально за п’ять хвилин, виросли до 20 тисяч за місце.
Та керівництво вишу, дізнавшись про "угоди", пообіцяло перевіряти документи у всіх родичів випускників.
Втім, частина місць все одно була викуплена — росіяни сподіваються, що суворість російських законів традиційно компенсується необов’язковістю їхнього виконання.
Нагадаємо, ми раніше писали про те, що в Москві на одному із квестів виявили педофіла.
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