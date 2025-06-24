Корупція в Росії - у Москві придумали, як наостанок здерти гроші з родичів випускників вишів

Випускники Московського університету. Фото: "Спутник"

Родичі випускників Московського державного університету отримали мінімальну кількість місць на церемонії вручення дипломів. Після цього в МДУ з’явився справжній ринок з продажу квот на церемонії.

Про це написали російські медіа.

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У Московському університеті створили проблему з місцями

У головному вищому навчальному закладі РФ, Московському університеті, цього року різко обмежили можливість для родичів випускників бути присутніми на врученнях дипломів.

По-перше, було оголошено, що прийти на церемонію вручення дипломів зможе лише один родич випускника.

По-друге, для цього потрібно було оформити пропуск, зокрема, вказавши свої ім’я та прізвище.

Випускники почали бізнес з продажу місць

Дефіцит місць тут же спровокував появу нового бізнесу. Деякі випускники почали продавати родичам колег свої квоти на місця на церемонії.

Спочатку ціни починалися з 2 тисяч рублів, та досить швидко, буквально за п’ять хвилин, виросли до 20 тисяч за місце.

Та керівництво вишу, дізнавшись про "угоди", пообіцяло перевіряти документи у всіх родичів випускників.

Втім, частина місць все одно була викуплена — росіяни сподіваються, що суворість російських законів традиційно компенсується необов’язковістю їхнього виконання.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, що в Москві на одному із квестів виявили педофіла.

Додамо, ми повідомляли про те, що у російській столиці затопило аеропорт.