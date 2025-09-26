В России поезд столкнулся с грузовиком — видео

ЧП на железной дороге в России. Фото: кадр из видео

В Смоленской области России произошла масштабная авария на железной дороге. На переезде между станциями Рудня и Голинки Московской железной дороги столкнулись поезд и грузовик, в результате чего с рельсов сошли 18 вагонов с топливом.

Об этом сообщают росСМИ.

Реклама

Читайте также:

В России поезд сошел с рельсов после столкновения с грузовиком

По данным российских ресурсов, инцидент произошел около 07:26 по местному времени. Водитель грузовика выехал на железнодорожный переезд перед движением поезда. Машинист применил экстренное торможение, однако избежать столкновения не удалось.

В результате удара локомотив и 18 вагонов с бензином сошли с рельсов и загорелись. Предварительно, пожар охватил только шесть вагонов. Сейчас на месте происшествия работают экстренные службы. Движение на поврежденном участке железной дороги пока полностью остановлено

Также стало известно, что пострадала локомотивная бригада — машиниста и его помощника с травмами средней тяжести госпитализировали. В росСМИ также сообщают о гибели водителя грузовика.

Напомним, в России медведь убил женщину на школьном дворе.

А также стало известно, что в РФ школьник с ножом напал на своего одноклассника.