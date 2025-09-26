В России поезд столкнулся с грузовиком — видео

В РФ столкнулись поезд и грузовик — горят вагоны с бензином
В Смоленской области России произошла масштабная авария на железной дороге. На переезде между станциями Рудня и Голинки Московской железной дороги столкнулись поезд и грузовик, в результате чего с рельсов сошли 18 вагонов с топливом.
Об этом сообщают росСМИ.
В России поезд сошел с рельсов после столкновения с грузовиком
По данным российских ресурсов, инцидент произошел около 07:26 по местному времени. Водитель грузовика выехал на железнодорожный переезд перед движением поезда. Машинист применил экстренное торможение, однако избежать столкновения не удалось.
В результате удара локомотив и 18 вагонов с бензином сошли с рельсов и загорелись. Предварительно, пожар охватил только шесть вагонов. Сейчас на месте происшествия работают экстренные службы. Движение на поврежденном участке железной дороги пока полностью остановлено
Также стало известно, что пострадала локомотивная бригада — машиниста и его помощника с травмами средней тяжести госпитализировали. В росСМИ также сообщают о гибели водителя грузовика.
Напомним, в России медведь убил женщину на школьном дворе.
А также стало известно, что в РФ школьник с ножом напал на своего одноклассника.
Читайте Новини.LIVE!