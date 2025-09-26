У Росії поїзд зіштовхнувся з вантажівкою — відео

НП на залізниці у Росії. Фото: кадр з відео

У Смоленській області Росії сталася масштабна аварія на залізниці. На переїзді між станціями Рудня і Голинки Московської залізниці зіштовхнулися поїзд та вантажівка, унаслідок чого з колії зійшли 18 вагонів із паливом.

Про це повідомляють росЗМІ.

За даними російсьий ресурсів, інцидент стався близько 07:26 за місцевим часом. Водій вантажівки виїхав на залізничний переїзд перед рухом поїзда. Машиніст застосував екстрене гальмування, однак уникнути зіткнення не вдалося.

Унаслідок удару локомотив і 18 вагноів з бензином зійшли з рейок та спалахнули. Попередньо, пожежа охопила лише шість вагонів. Зараз на місці пригоди працюють екстрені служби. Рух на пошкодженій ділянці залізниці наразі повністю зупинений.

Також стало відомо, що постраждала локомотивна бригада — машиніста та його помічника з травмами середньої тяжкості госпіталізували. У росЗМІ також повідомляють про загибель водія вантажівки.

