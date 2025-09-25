Відео
Зеленський зустрівся з делегацією Конгресу — що відомо
Головна Хроніки У РФ школяр з ножем напав на однокласника — причина

У РФ школяр з ножем напав на однокласника — причина

Ua ru
Дата публікації: 25 вересня 2025 14:17
Кримінал в Росії - школяр влаштував бійку з ножем
Школа, де стався кривавий інцидент. Фото: росЗМІ

У російському місті Зима Іркутської області школяр приніс до школи ніж і намагався зарізати свого однокласника. На щастя, інцидент завершився без летального підсумку, але кримінальну справу проти неповнолітнього все ж відкрили.

Про це написали російські медіа.

Читайте також:

У школу із холодною зброєю

У Російській Федерації нерідкими є тяжкі кримінальні злочини, які вчиняють неповнолітні громадяни.

Один із таких випадків стався у місті Зима, що в Іркутській області.

Інцидент, у ході якого було використано холодну зброю, мав місце у школі цього населеного пункту.

Чому російський школяр хотів зарізати свого однокласника

14-річний підліток прийшов на навчання з ножем і прямо під час уроку напав на одного із своїх однокласників.

Причиною такого кроку неповнолітнього нібито є давній конфлікт із цим однокласником.

Проти зловмисника, якого затримали, відкрили кримінальну справу за фактом замаху на убивство.

Крім того, була відкрита кримінальна справа за статтею "Халатність", очевидно, проти адміністрації школи та учителів, які проґавили цей конфлікт і дозволили йому дійти до стадії поножовщини.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, що у Сибіру росіянин напав з ножем на лікарів.

Додамо, ми повідомляли про те, що у Нижньому Новгороді збоченець з ножем напав на хлопця.

Світлана Красноштан - Редактор
Автор:
Світлана Красноштан
