Криминал в России - школьник устроил драку с ножом

В РФ школьник с ножом напал на одноклассника — причина
В российском городе Зима Иркутской области школьник принес в школу нож и пытался зарезать своего одноклассника. К счастью, инцидент завершился без летального исхода, но уголовное дело против несовершеннолетнего все же открыли.
Об этом написали российские медиа.
В школу с холодным оружием
В Российской Федерации нередки тяжкие уголовные преступления, которые совершают несовершеннолетние граждане.
Один из таких случаев произошел в городе Зима, что в Иркутской области.
Инцидент, в ходе которого было использовано холодное оружие, имел место в школе этого населенного пункта.
Почему российский школьник хотел зарезать своего одноклассника
14-летний подросток пришел на учебу с ножом и прямо во время урока напал на одного из своих одноклассников.
Причиной такого шага несовершеннолетнего якобы является давний конфликт с этим одноклассником.
Против злоумышленника, которого задержали, открыли уголовное дело по факту покушения на убийство.
Кроме того, было открыто уголовное дело по статье "Халатность", очевидно, против администрации школы и учителей, которые упустили этот конфликт и позволили ему дойти до стадии поножовщины.
