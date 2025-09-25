Криминал в России - школьник устроил драку с ножом

Школа, где произошел кровавый инцидент. Фото: росСМИ

В российском городе Зима Иркутской области школьник принес в школу нож и пытался зарезать своего одноклассника. К счастью, инцидент завершился без летального исхода, но уголовное дело против несовершеннолетнего все же открыли.

Об этом написали российские медиа.

В школу с холодным оружием

В Российской Федерации нередки тяжкие уголовные преступления, которые совершают несовершеннолетние граждане.

Один из таких случаев произошел в городе Зима, что в Иркутской области.

Инцидент, в ходе которого было использовано холодное оружие, имел место в школе этого населенного пункта.

Почему российский школьник хотел зарезать своего одноклассника

14-летний подросток пришел на учебу с ножом и прямо во время урока напал на одного из своих одноклассников.

Причиной такого шага несовершеннолетнего якобы является давний конфликт с этим одноклассником.

Против злоумышленника, которого задержали, открыли уголовное дело по факту покушения на убийство.

Кроме того, было открыто уголовное дело по статье "Халатность", очевидно, против администрации школы и учителей, которые упустили этот конфликт и позволили ему дойти до стадии поножовщины.

