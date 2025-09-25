На Камчатці жінку убив ведмідь - ведмідь прийшов на шкільний двір і напав на жінку

Ведмідь на вулицях Петропавловська-Камчатського. Фото: росЗМІ

У російському місті Петропавловськ-Камчатський ведмідь зайшов на територію школи. Там він підстеріг жертву, літню жінку, на яку напав і яка внаслідок цього нападу померла від отриманих травм.

Про це написали російські медіа.

Ведмідь-убивця

У російських містах, навіть столицях регіонів, можна загинути через зовсім несподівані причини.

Так сталося в адміністративному центрі Камчатського краю, Петропавлівську-Камчатському.

84-річна жінка там загинула від лап ведмедя, який згодом теж був убитий.

Та головною особливістю цієї кривавої пригоди стало місце, де це сталося.

Як ведмідь зайшов на шкільну територію

Річ у тім, що жінка перебувала на території середньої школи №3, яка має горде ім’я російського поета Олександра Пушкіна.

Питанням, як дикий звір зміг пройти до центру житлового масиву у 160-тисячному місті і потрапити на територію навчального закладу, зацікавилися навіть місцеві правоохоронні органи.

Місцева поліція почала розбиратися з відповідальністю адміністрації школи щодо безпеки перебування людей, зокрема школярів, на території навчального закладу.

