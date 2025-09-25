Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакШтабМандриTravelТуризмДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиFashionВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Хроніки Росіянка загинула у дворі школи — хто є несподіваним убивцею

Росіянка загинула у дворі школи — хто є несподіваним убивцею

Ua ru
Дата публікації: 25 вересня 2025 22:54
На Камчатці жінку убив ведмідь - ведмідь прийшов на шкільний двір і напав на жінку
Ведмідь на вулицях Петропавловська-Камчатського. Фото: росЗМІ

У російському місті Петропавловськ-Камчатський ведмідь зайшов на територію школи. Там він підстеріг жертву, літню жінку, на яку напав і яка внаслідок цього нападу померла від отриманих травм.

Про це написали російські медіа.

Реклама
Читайте також:

Ведмідь-убивця

У російських містах, навіть столицях регіонів, можна загинути через зовсім несподівані причини.

Так сталося в адміністративному центрі Камчатського краю, Петропавлівську-Камчатському.

84-річна жінка там загинула від лап ведмедя, який згодом теж був убитий.

Та головною особливістю цієї кривавої пригоди стало місце, де це сталося.

Як ведмідь зайшов на шкільну територію

Річ у тім, що жінка перебувала на території середньої школи №3, яка має горде ім’я російського поета Олександра Пушкіна.

Питанням, як дикий звір зміг пройти до центру житлового масиву у 160-тисячному місті і потрапити на територію навчального закладу, зацікавилися навіть місцеві правоохоронні органи.

Місцева поліція почала розбиратися з відповідальністю адміністрації школи щодо безпеки перебування людей, зокрема школярів, на території навчального закладу.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, що ненажерлива росіянка загинула на конкурсі з поїдання млинців.

Додамо, ми повідомляли про те, що росіянка померла від астми, бо в лікарні відмовилися допомогти.

смерть напад росіяни Росія школа
Світлана Красноштан - Редактор
Автор:
Світлана Красноштан
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації