Главная Хроники Россиянка погибла во дворе школы — кто неожиданный убийца

Россиянка погибла во дворе школы — кто неожиданный убийца

Ua ru
Дата публикации 25 сентября 2025 22:54
На Камчатке женщину убил медведь - медведь пришел на школьный двор и напал на женщину
Медведь на улицах Петропавловска-Камчатского. Фото: росСМИ

В российском городе Петропавловск-Камчатский медведь зашел на территорию школы. Там он подстерег жертву, пожилую женщину, на которую напал и которая в результате этого нападения умерла от полученных травм.

Об этом написали российские медиа.

Читайте также:

Медведь-убийца

В российских городах, даже столицах регионов, можно погибнуть по совершенно неожиданным причинам.

Так произошло в административном центре Камчатского края, Петропавловске-Камчатском.

84-летняя женщина там погибла от лап медведя, который впоследствии тоже был убит.

Но главной особенностью этого кровавого происшествия стало место, где это произошло.

Как медведь зашел на школьную территорию

Дело в том, что женщина находилась на территории средней школы №3, которая носит гордое имя русского поэта Александра Пушкина.

Вопросом, как дикий зверь смог пройти в центр жилого массива в 160-тысячном городе и попасть на территорию учебного заведения, заинтересовались даже местные правоохранительные органы.

Местная полиция начала разбираться с ответственностью администрации школы по безопасности пребывания людей, в частности школьников, на территории учебного заведения.

Напомним, мы ранее писали о том, что прожорливая россиянка погибла на конкурсе по поеданию блинов.

Добавим, мы сообщали о том, что россиянка умерла от астмы, потому что в больнице отказались помочь.

Светлана Красноштан - Редактор
Автор:
Светлана Красноштан
