В России младенца выбросили на помойку - что известно

В Питере женщина выбросила младенца на помойку
В российском городе Санкт-Петербург женщина оставила младенца на свалке. Ребенка спас мигрант из Центральной Азии, который всего несколько недель как устроился работать в этот район дворником.
Об этом сообщили российские медиа.
Оставила ребенка возле мусорных баков
Во втором по численности населения городе Российской Федерации, Санкт-Петербурге, женщина выбросила своего ребенка на помойку.
Коляску с младенцем обнаружили возле мусорных баков в одном из районов города.
Впоследствии, когда появились записи с видеокамеры слежения, стало известно, что поступок этот был умышленный.
Женщина рано утром привезла коляску с младенцем на свалку, немного походила там с ним, а потом оставила ребенка и ушла.
Ребенка спас мигрант, которых в городе не любят
Несмотря на холодную погоду, ребенка успели спасти.
Интересно, что спасителем русского ребенка стал мигрант, которым в последнее время в Санкт-Петербурге запрещают работать на разных должностях и в разных сферах.
18-летний гражданин Кыргызстана, который только две недели назад начал работать дворником, заметил ребенка и вызвал полицию.
Правоохранители начали розыск женщины, которая оставила ребенка на холоде умирать.
