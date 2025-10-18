Видео
Україна
В Питере женщина выбросила младенца на помойку

В Питере женщина выбросила младенца на помойку

Ua ru
Дата публикации 18 октября 2025 04:06
обновлено: 14:16
В России младенца выбросили на помойку - что известно
Коляска с ребенком, оставленная на свалке. Фото: росСМИ

В российском городе Санкт-Петербург женщина оставила младенца на свалке. Ребенка спас мигрант из Центральной Азии, который всего несколько недель как устроился работать в этот район дворником.

Об этом сообщили российские медиа.

Оставила ребенка возле мусорных баков

Во втором по численности населения городе Российской Федерации, Санкт-Петербурге, женщина выбросила своего ребенка на помойку.

Коляску с младенцем обнаружили возле мусорных баков в одном из районов города.

Впоследствии, когда появились записи с видеокамеры слежения, стало известно, что поступок этот был умышленный.

Женщина рано утром привезла коляску с младенцем на свалку, немного походила там с ним, а потом оставила ребенка и ушла.

Ребенка спас мигрант, которых в городе не любят

Несмотря на холодную погоду, ребенка успели спасти.

Интересно, что спасителем русского ребенка стал мигрант, которым в последнее время в Санкт-Петербурге запрещают работать на разных должностях и в разных сферах.

18-летний гражданин Кыргызстана, который только две недели назад начал работать дворником, заметил ребенка и вызвал полицию.

Правоохранители начали розыск женщины, которая оставила ребенка на холоде умирать.

Напомним, мы ранее писали о том, что в России водитель автобуса едва не убил 5-летнего ребенка.

Добавим, мы сообщали о том, что в РФ мужчина жестко ребенка избил палкой и ногами.

мигранты свалки ребенок Россия Петербург
Светлана Красноштан - Редактор
Автор:
Светлана Красноштан
