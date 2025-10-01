Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусМода и красотаШтабПутешествияTravelFashionТуризмДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рецепты
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Хроники В РФ водитель автобуса чуть не убил 5-летнего ребенка

В РФ водитель автобуса чуть не убил 5-летнего ребенка

Ua ru
Дата публикации 1 октября 2025 14:17
ДТП в России - водитель автобуса зажал ребенку ногу дверью
Инцидент с автобусом на остановке. Фото: кадр из видео

В российском городе Омск водитель автобуса проигнорировал двух пассажиров. Это чуть не привело к трагедии, только чудом пятилетний мальчик не попал под колеса общественного транспорта.

Об этом сообщили российские медиа.

Реклама
Читайте также:

В России автобус чуть не переехал ребенка

В Российской Федерации банальная поездка на общественном транспорте может обернуться настоящей трагедией.

Так, в городе Омск городской автобус чуть не задавил пятилетнего ребенка. Это произошло, когда мальчик с мамой пытался зайти в автобус.

Детали драматического инцидента

Водитель автобуса проигнорировал этих двух пассажиров, начал закрывать дверь — и дверью зажал ногу мальчику.

Автобус поехал, а ребенка начало тянуть по асфальту, несмотря на крики очевидцев. В конце концов водитель заметил опасную ситуацию и остановился.

Ребенок получил серьезные ушибы, его отправили в больницу на обследование. А водителем, чья халатность чуть не стоила пятилетнему мальчику жизни, занялась полиция.

Напомним, мы ранее писали о том, что в российском детском лагере изнасиловали школьника.

Добавим, мы сообщали о том, что россияне формируют мобилизационный резерв среди несовершеннолетних на оккупированной территории Луганщины.

дети россияне автобусы Россия общественный транспорт
Светлана Красноштан - Редактор
Автор:
Светлана Красноштан
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации