ДТП в России - водитель автобуса зажал ребенку ногу дверью

В российском городе Омск водитель автобуса проигнорировал двух пассажиров. Это чуть не привело к трагедии, только чудом пятилетний мальчик не попал под колеса общественного транспорта.
В России автобус чуть не переехал ребенка
В Российской Федерации банальная поездка на общественном транспорте может обернуться настоящей трагедией.
Так, в городе Омск городской автобус чуть не задавил пятилетнего ребенка. Это произошло, когда мальчик с мамой пытался зайти в автобус.
Детали драматического инцидента
Водитель автобуса проигнорировал этих двух пассажиров, начал закрывать дверь — и дверью зажал ногу мальчику.
Автобус поехал, а ребенка начало тянуть по асфальту, несмотря на крики очевидцев. В конце концов водитель заметил опасную ситуацию и остановился.
Ребенок получил серьезные ушибы, его отправили в больницу на обследование. А водителем, чья халатность чуть не стоила пятилетнему мальчику жизни, занялась полиция.
