ДТП в России - водитель автобуса зажал ребенку ногу дверью

Инцидент с автобусом на остановке. Фото: кадр из видео

В российском городе Омск водитель автобуса проигнорировал двух пассажиров. Это чуть не привело к трагедии, только чудом пятилетний мальчик не попал под колеса общественного транспорта.

Об этом сообщили российские медиа.

В Российской Федерации банальная поездка на общественном транспорте может обернуться настоящей трагедией.

Так, в городе Омск городской автобус чуть не задавил пятилетнего ребенка. Это произошло, когда мальчик с мамой пытался зайти в автобус.

Детали драматического инцидента

Водитель автобуса проигнорировал этих двух пассажиров, начал закрывать дверь — и дверью зажал ногу мальчику.

Автобус поехал, а ребенка начало тянуть по асфальту, несмотря на крики очевидцев. В конце концов водитель заметил опасную ситуацию и остановился.

Ребенок получил серьезные ушибы, его отправили в больницу на обследование. А водителем, чья халатность чуть не стоила пятилетнему мальчику жизни, занялась полиция.

