ДТП в Росії - водій автобуса затиснув дитині ногу дверима

У російському місті Омськ водій автобуса проігнорував двох пасажирів. Це мало не призвело до трагедії, тільки дивом п’ятирічний хлопчик не потрапив під колеса громадського транспорту.

Про це повідомили російські медіа.

В Росії автобус мало не переїхав дитину

У Російській Федерації банальна поїздка на громадському транспорті може обернутися справжньою трагедією.

Так, у місті Омськ міський автобус мало не задавив п’ятирічну дитину. Це сталося, коли хлопчик з мамою намагався зайти у автобус.

Деталі драматичного інциденту

Водій автобусу проігнорував цих двох пасажирів, почав закривати двері — і дверима затиснув ногу хлопчику.

Автобус поїхав, а дитину почало тягти по асфальту попри крики очевидців.

Врешті-решт водій помітив небезпечну ситуацію і зупинився.

Дитина отримала серйозні забої, її відправили до лікарні на обстеження. А водієм, чия недбалість мало не коштувала п’ятирічному хлопчику життя, зайнялася поліція.

