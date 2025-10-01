ДТП в Росії - водій автобуса затиснув дитині ногу дверима

У РФ водій автобуса ледь не вбив 5-річну дитину
У російському місті Омськ водій автобуса проігнорував двох пасажирів. Це мало не призвело до трагедії, тільки дивом п’ятирічний хлопчик не потрапив під колеса громадського транспорту.
Про це повідомили російські медіа.
В Росії автобус мало не переїхав дитину
У Російській Федерації банальна поїздка на громадському транспорті може обернутися справжньою трагедією.
Так, у місті Омськ міський автобус мало не задавив п’ятирічну дитину. Це сталося, коли хлопчик з мамою намагався зайти у автобус.
Деталі драматичного інциденту
Водій автобусу проігнорував цих двох пасажирів, почав закривати двері — і дверима затиснув ногу хлопчику.
Автобус поїхав, а дитину почало тягти по асфальту попри крики очевидців.
Врешті-решт водій помітив небезпечну ситуацію і зупинився.
Дитина отримала серйозні забої, її відправили до лікарні на обстеження. А водієм, чия недбалість мало не коштувала п’ятирічному хлопчику життя, зайнялася поліція.
