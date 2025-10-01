Відео
Україна
Головна Хроніки У РФ водій автобуса ледь не вбив 5-річну дитину

У РФ водій автобуса ледь не вбив 5-річну дитину

Ua ru
Дата публікації: 1 жовтня 2025 14:17
ДТП в Росії - водій автобуса затиснув дитині ногу дверима
Інцидент з автобусом на зупинці. Фото: кадр з відео

У російському місті Омськ водій автобуса проігнорував двох пасажирів. Це мало не призвело до трагедії, тільки дивом п’ятирічний хлопчик не потрапив під колеса громадського транспорту.

Про це повідомили російські медіа.

У Російській Федерації банальна поїздка на громадському транспорті може обернутися справжньою трагедією.

Так, у місті Омськ міський автобус мало не задавив п’ятирічну дитину. Це сталося, коли хлопчик з мамою намагався зайти у автобус.

Деталі драматичного інциденту

Водій автобусу проігнорував цих двох пасажирів, почав закривати двері — і дверима затиснув ногу хлопчику.

Автобус поїхав, а дитину почало тягти по асфальту попри крики очевидців.

Врешті-решт водій помітив небезпечну ситуацію і зупинився.

Дитина отримала серйозні забої, її відправили до лікарні на обстеження. А водієм, чия недбалість мало не коштувала п’ятирічному хлопчику життя, зайнялася поліція.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, що у російському дитячому таборі зґвалтували школяра.

Додамо, ми повідомляли про те, що росіяни формують мобілізаційний резерв серед неповнолітніх на окупованій території Луганщини.

Світлана Красноштан - Редактор
Автор:
Світлана Красноштан
