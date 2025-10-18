Відео
Україна
У Пітері жінка викинула немовля на смітник

Ua ru
Дата публікації: 18 жовтня 2025 04:06
Оновлено: 14:16
В Росії немовля викинули на смітник - що відомо
Візочок з дитиною, залишений на смітнику. Фото: росЗМІ

У російському місті Санкт-Петербург жінка залишила немовля на смітнику. Дитину врятував мігрант із Центральної Азії, який лише кілька тижнів як влаштувався працювати у цей район двірником.

Про це повідомили російські медіа.

Реклама
Читайте також:

Залишила дитину біля сміттєвих баків

У другому за кількістю населення місті Російської Федерації, Санкт-Петербурзі, жінка викинула свою дитину на смітник.

Реклама

Візочок з немовлям виявили біля сміттєвих баків у одному із районів міста.

Згодом, коли з'явилися записи з відеокамери стеження, стало відомо, що вчинок цей був зумисний.

Реклама

Жінка рано-вранці привезла візочок з немовлям до смітника, трохи походила там з ним, а потім залишила дитину і пішла геть.

Дитину врятував мігрант, яких у місті не люблять

Попри холодну погоду, дитину встигли врятувати.

Реклама

Цікаво, що рятівником російської дитини став мігрант, яким в останній час у Санкт-Петербурзі забороняють працювати на різних посадах та у різних сферах.

18-річний громадянин Киргизстану, який лише два тижні тому почав працювати двірником, помітив дитину і викликав поліцію.

Реклама

Правоохоронці почали розшук жінки, яка залишила дитину на холоді помирати.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, що в Росії водій автобуса ледь не вбив 5-річну дитину.

Реклама

Додамо, ми повідомляли про те, що в РФ чоловік жорстко дитину побив палицею і ногами.

мігранти сміттєзвалища дитина Росія Санкт-Петербург
Світлана Красноштан - Редактор
Автор:
Світлана Красноштан
Реклама

