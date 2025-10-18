В Росії немовля викинули на смітник - що відомо

У Пітері жінка викинула немовля на смітник
У російському місті Санкт-Петербург жінка залишила немовля на смітнику. Дитину врятував мігрант із Центральної Азії, який лише кілька тижнів як влаштувався працювати у цей район двірником.
Про це повідомили російські медіа.
Залишила дитину біля сміттєвих баків
У другому за кількістю населення місті Російської Федерації, Санкт-Петербурзі, жінка викинула свою дитину на смітник.
Візочок з немовлям виявили біля сміттєвих баків у одному із районів міста.
Згодом, коли з’явилися записи з відеокамери стеження, стало відомо, що вчинок цей був зумисний.
Жінка рано-вранці привезла візочок з немовлям до смітника, трохи походила там з ним, а потім залишила дитину і пішла геть.
Дитину врятував мігрант, яких у місті не люблять
Попри холодну погоду, дитину встигли врятувати.
Цікаво, що рятівником російської дитини став мігрант, яким в останній час у Санкт-Петербурзі забороняють працювати на різних посадах та у різних сферах.
18-річний громадянин Киргизстану, який лише два тижні тому почав працювати двірником, помітив дитину і викликав поліцію.
Правоохоронці почали розшук жінки, яка залишила дитину на холоді помирати.
