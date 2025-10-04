Смертельное ДТП в Санкт-Петербурге - Порше вылетел в реку, погибла девушка

Машина, которую вытащили из реки. Фото: росСМИ

Во втором по численности населения российском городе, Санкт-Петербурге, автомобиль премиум-класса вылетел с проезжей части и упал в реку. В результате неожиданного ДТП погибла пассажирка, а водитель, имеющий более 80 штрафов, выжил.

Об этом сообщили российские медиа.

На машине — на дно реки

В российском городе Санкт-Петербург произошло резонансное дорожно-транспортное происшествие.

Автомобиль премиум-класса Porsche Cayenne вылетел с дороги и упал в реку Фонтанка, которая течет посреди города.

Водитель автомобиля сумел вылезти и спастись, а вот девушка, которая была с ним в автомобиле, погибла, захлебнувшись водой в салоне машины.

Российский коллекционер штрафов

Российские СМИ узнали интересную информацию об инициаторе полета с дороги в воду, которого зовут Даниил В.

За три года, что Даниил владеет этим автомобилем, он получил более 80 штрафов.

Штрафы ему выписывали разнообразные — и за превышение скорости, и за игнорирование красного света светофора, и за другие нарушения.

Известно, что 11 штрафов на общую сумму почти 13 тысяч рублей Даниил до сих пор не оплатил.

