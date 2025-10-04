Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусМода и красотаШтабПутешествияTravelFashionТуризмДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииРецептыДом 2024ЛьвовМода

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рецепты
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Хроники В Питере премиум-автомобиль вылетел в реку — есть погибшие

В Питере премиум-автомобиль вылетел в реку — есть погибшие

Ua ru
Дата публикации 4 октября 2025 14:17
Смертельное ДТП в Санкт-Петербурге - Порше вылетел в реку, погибла девушка
Машина, которую вытащили из реки. Фото: росСМИ

Во втором по численности населения российском городе, Санкт-Петербурге, автомобиль премиум-класса вылетел с проезжей части и упал в реку. В результате неожиданного ДТП погибла пассажирка, а водитель, имеющий более 80 штрафов, выжил.

Об этом сообщили российские медиа.

Реклама
Читайте также:

На машине — на дно реки

В российском городе Санкт-Петербург произошло резонансное дорожно-транспортное происшествие.

Автомобиль премиум-класса Porsche Cayenne вылетел с дороги и упал в реку Фонтанка, которая течет посреди города.

Водитель автомобиля сумел вылезти и спастись, а вот девушка, которая была с ним в автомобиле, погибла, захлебнувшись водой в салоне машины.

Российский коллекционер штрафов

Российские СМИ узнали интересную информацию об инициаторе полета с дороги в воду, которого зовут Даниил В.

За три года, что Даниил владеет этим автомобилем, он получил более 80 штрафов.

Штрафы ему выписывали разнообразные — и за превышение скорости, и за игнорирование красного света светофора, и за другие нарушения.

Известно, что 11 штрафов на общую сумму почти 13 тысяч рублей Даниил до сих пор не оплатил.

Напомним, мы ранее писали о том, что в другом российском городе водитель автобуса едва не убил 5-летнего ребенка.

Добавим, мы сообщали о том, что в России грузовик дважды влетел в людей.

ДТП смерть россияне Россия Петербург
Светлана Красноштан - Редактор
Автор:
Светлана Красноштан
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации