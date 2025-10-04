Смертельне ДТП у Санкт-Петербурзі - Порше вилетів у річку, загинула дівчина

У Пітері преміумавтівка вилетіла в річку — є загиблі
У другому за кількістю населення російському місті, Санкт-Петербурзі, автомобіль преміумкласу вилетів з проїжджої частини і впав у річку. Внаслідок несподіваної ДТП загинула пасажирка, а водій, який має понад 80 штрафів, вижив.
Про це повідомили російські медіа.
На автівці — на дно ріки
У російському місті Санкт-Петербург сталася резонансна дорожньо-транспортна пригода.
Автомобіль преміумкласу Porsche Cayenne вилетів з дорогу й упав у річку Фонтанка, яка тече посеред міста.
Водій автівки зумів вилізти і врятуватися, а от дівчина, яка була з ним в автомобілі, загинула, захлинувшись водою в салоні машини.
Російський колекціонер штрафів
Російські ЗМІ дізналися цікаву інформацію про ініціатора польоту з дороги у воду, якого звуть Даниїл В.
За три роки, що Даниїл володіє цим автомобілем, він отримав понад 80 штрафів.
Штрафи йому виписували різноманітні — і за перевищення швидкості, і за ігнорування червоного світла світлофора, і за інші порушення.
Відомо, що 11 штрафів на загальну суму майже 13 тисяч рублів Даниїл досі не сплатив.
