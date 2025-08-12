Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівПсихологіяІндустріїДімСпортШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьСмакШоу-бізнесАрміяЕксклюзивШоу та зіркиЕкономікаКіноХронікиFashionШтабАвтоВійнаАктуальноПромоЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --ЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняПсихологія 1ЛайфстайлБоксЗдоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Туризм
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Хроніки В РФ вантажівка двічі влетіла в людей

В РФ вантажівка двічі влетіла в людей

Ua ru
Дата публікації: 12 серпня 2025 03:27
Резонансна ДТП в Росії - вантажівка влетіла у людей
Російська вантажівка у Новосибірську. Фото: росЗМІ

Російський водій влаштував незвичайну дорожньо-транспортну пригоду. Чоловік, вирішивши помститися за друге, двічі намагався протаранити натовп.

Про це повідомили російські медіа.

Реклама
Читайте також:

Дивна ДТП у Новосибірську

В Росії регулярно трапляються несподівані дорожньо-транспортні пригоди.

Цього разу відзначився Новосибірськ. У цьому місті-мільйоннику протаранив людей самосвал.

Причому зробила це вантажівка двічі.

Водій спеціально таранив людей

Силові структури  відразу відкрили кримінальну справу за статтею "замах на убивство двох чи більше осіб".

Втім, постраждалих у цій ДТП не зафіксовано, люди встигли вчасно розбігтися.

Але, як заявило слідство, вже встановлено, що водій самосвала діяв не випадково, а зумисно.

Згодом ЗМІ стало відомо, що таким чином він намагався помститися за побитого друга.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, що в Росії потрапила в ДТП вантажівка зі снарядами.

Додамо, ми повідомляли про те, у Москві сталася ДТП за участі автомобіля патріарха Кирила.

ДТП росіяни вантажівки помста Росія
Світлана Красноштан - Редактор
Автор:
Світлана Красноштан
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації