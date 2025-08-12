Резонансна ДТП в Росії - вантажівка влетіла у людей

В РФ вантажівка двічі влетіла в людей
Російський водій влаштував незвичайну дорожньо-транспортну пригоду. Чоловік, вирішивши помститися за друге, двічі намагався протаранити натовп.
Про це повідомили російські медіа.
Дивна ДТП у Новосибірську
В Росії регулярно трапляються несподівані дорожньо-транспортні пригоди.
Цього разу відзначився Новосибірськ. У цьому місті-мільйоннику протаранив людей самосвал.
Причому зробила це вантажівка двічі.
Водій спеціально таранив людей
Силові структури відразу відкрили кримінальну справу за статтею "замах на убивство двох чи більше осіб".
Втім, постраждалих у цій ДТП не зафіксовано, люди встигли вчасно розбігтися.
Але, як заявило слідство, вже встановлено, що водій самосвала діяв не випадково, а зумисно.
Згодом ЗМІ стало відомо, що таким чином він намагався помститися за побитого друга.
