Резонансна ДТП в Росії - вантажівка влетіла у людей

Російський водій влаштував незвичайну дорожньо-транспортну пригоду. Чоловік, вирішивши помститися за друге, двічі намагався протаранити натовп.

Про це повідомили російські медіа.

Дивна ДТП у Новосибірську

В Росії регулярно трапляються несподівані дорожньо-транспортні пригоди.

Цього разу відзначився Новосибірськ. У цьому місті-мільйоннику протаранив людей самосвал.

Причому зробила це вантажівка двічі.

Водій спеціально таранив людей

Силові структури відразу відкрили кримінальну справу за статтею "замах на убивство двох чи більше осіб".

Втім, постраждалих у цій ДТП не зафіксовано, люди встигли вчасно розбігтися.

Але, як заявило слідство, вже встановлено, що водій самосвала діяв не випадково, а зумисно.

Згодом ЗМІ стало відомо, що таким чином він намагався помститися за побитого друга.

