Резонансное ДТП в России - грузовик влетел в людей

В РФ грузовик дважды влетел в людей
Российский водитель устроил необычное дорожно-транспортное происшествие. Мужчина, решив отомстить за второе, дважды пытался протаранить толпу.
Об этом сообщили российские медиа.
Странное ДТП в Новосибирске
В России регулярно случаются неожиданные дорожно-транспортные происшествия.
На этот раз отличился Новосибирск. В этом городе-миллионнике протаранил людей самосвал.
Причем сделал это грузовик дважды.
Водитель специально таранил людей
Силовые структуры сразу открыли уголовное дело по статье "покушение на убийство двух или более лиц".
Впрочем, пострадавших в этом ДТП не зафиксировано, люди успели вовремя разбежаться.
Но, как заявило следствие, уже установлено, что водитель самосвала действовал не случайно, а умышленно.
Впоследствии СМИ стало известно, что таким образом он пытался отомстить за избитого друга.
