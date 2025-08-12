Видео
В РФ грузовик дважды влетел в людей

В РФ грузовик дважды влетел в людей

Ua ru
Дата публикации 12 августа 2025 03:27
Резонансное ДТП в России - грузовик влетел в людей
Российский грузовик в Новосибирске. Фото: росСМИ

Российский водитель устроил необычное дорожно-транспортное происшествие. Мужчина, решив отомстить за второе, дважды пытался протаранить толпу.

Об этом сообщили российские медиа.



Странное ДТП в Новосибирске

В России регулярно случаются неожиданные дорожно-транспортные происшествия.

На этот раз отличился Новосибирск. В этом городе-миллионнике протаранил людей самосвал.

Причем сделал это грузовик дважды.

Водитель специально таранил людей

Силовые структуры сразу открыли уголовное дело по статье "покушение на убийство двух или более лиц".

Впрочем, пострадавших в этом ДТП не зафиксировано, люди успели вовремя разбежаться.

Но, как заявило следствие, уже установлено, что водитель самосвала действовал не случайно, а умышленно.

Впоследствии СМИ стало известно, что таким образом он пытался отомстить за избитого друга.

Напомним, мы ранее писали о том, что в России попал в ДТП грузовик со снарядами.

Добавим, мы сообщали о том, в Москве произошло ДТП с участием автомобиля патриарха Кирилла.

Светлана Красноштан - Редактор
Автор:
Светлана Красноштан
