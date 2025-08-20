Православные репрессии в России - студенток выгнали из вуза

Полиция на фоне Храма Христа Спасителя. Фото: росСМИ

Три российские студентки устроили танец в центре Москвы на фоне Храма Христа Спасителя. Это разозлило так называемых "православных активистов", которые добились судебного наказания девушек и отчисления их из высшего учебного заведения.

Об этом сообщили российские медиа.

Танец в Москве

В России набирают обороты так называемые православные репрессии.

Так, российские Z-активисты нашли в соцсетях видео, где три девушки танцуют на фоне Храма Христа Спасителя.

Этот танец разозлил консервативно настроенных российских имперцев, они начали писать доносы на этих девушек.

Репрессии против студенток

Все трио оказалось студентками первого курса художественного университета имени Строганова.

Православные активисты из организации "Сорок сороков" добились своего через пару месяцев. Во-первых, всех трех девушек приговорили к 11 месяцам исправительных работ по статье "оскорбление чувств верующих".

Во-вторых, студенток отчислили из университета.

"Пожалуйста, следите за своим поведением, чтобы ваша жизнь не была испорчена из-за глупости", — так цинично прокомментировал это решение один из преподавателей университета.

