Главная Хроники В Москве студенток за танец на фоне храма выгнали из вуза

В Москве студенток за танец на фоне храма выгнали из вуза

Ua ru
Дата публикации 20 августа 2025 03:41
Православные репрессии в России - студенток выгнали из вуза
Полиция на фоне Храма Христа Спасителя. Фото: росСМИ

Три российские студентки устроили танец в центре Москвы на фоне Храма Христа Спасителя. Это разозлило так называемых "православных активистов", которые добились судебного наказания девушек и отчисления их из высшего учебного заведения.

Об этом сообщили российские медиа.

Танец в Москве

В России набирают обороты так называемые православные репрессии.

Так, российские Z-активисты нашли в соцсетях видео, где три девушки танцуют на фоне Храма Христа Спасителя.

Этот танец разозлил консервативно настроенных российских имперцев, они начали писать доносы на этих девушек.

Репрессии против студенток

Все трио оказалось студентками первого курса художественного университета имени Строганова.

Православные активисты из организации "Сорок сороков" добились своего через пару месяцев. Во-первых, всех трех девушек приговорили к 11 месяцам исправительных работ по статье "оскорбление чувств верующих".

Во-вторых, студенток отчислили из университета.

"Пожалуйста, следите за своим поведением, чтобы ваша жизнь не была испорчена из-за глупости", — так цинично прокомментировал это решение один из преподавателей университета.

Напомним, мы ранее писали о том, что российского студента посадили за донат Украине.

Добавим, мы сообщали о том, что в России Челябинский областной суд осудил 17-летнего уроженца Дагестана за поджог военного самолета Су-34.

репрессии россияне Москва храмы Россия
Светлана Красноштан - Редактор
Автор:
Светлана Красноштан
