Православні репресії в Росії - студенток вигнали з вишу

Поліція на фоні Храму Христа Спасителя. Фото: росЗМІ

Три російські студентки влаштували танок у центрі Москви на фоні Храму Христа Спасителя. Це розізлило так званих "православних активістів", які домоглися судового покарання дівчат та відрахування їх із вищого навчального закладу.

Про це повідомили російські медіа.

Танок у Москві

В Росії набирають обертів так звані православні репресії.

Так, російські Z-активісти знайшли у соцмережах відео, де три дівчини танцюють на фоні Храму Христа Спасителя.

Цей танок розізлив консервативно налаштованих російських імперців, вони почали писати доноси на цих дівчат.

Репресії проти студенток

Усе тріо виявилося студентками першого курсу художнього університету імені Строганова.

Православні активісти із організації "Сорок сороков" досягли свого через пару місяців. По-перше, усіх трьох дівчат засудили до 11 місяців виправних робіт за статтею "образа почуттів вірян".

По-друге, студенток відрахували з університету.

"Будь ласка, стежте за своєю поведінкою, щоб ваше життя не було зіпсоване через дурість", — так цинічно прокоментував це рішення один із викладачів університету.

