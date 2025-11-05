На Урале бездомный-рецидивист напал на ребенка — причина и что известно

В Челябинской области РФ банда маргиналов терроризирует детей
В российском городе Миас (Челябинская область) жители одного из районов живут в постоянном страхе из-за банды маргиналов, которая уже длительное время терроризирует местных жителей. Очередной жертвой стала девятилетняя школьница, на которую напал бездомный по кличке "Метла", ранее отбывавший наказание за убийство.
В России не могут справиться с агрессивным бездомным
Недавно трагедия произошла на улице Уральской. Девочка возвращалась домой после прогулки, когда возле детской площадки на нее напал мужчина с разбитой бутылкой. Он несколько раз ударил ребенка по голове и лицу, нанеся серьезные порезы. Кровавая и напуганная школьница добралась домой самостоятельно, за нее никто не вступился.
Старшая сестра потерпевшей рассказала, что это нападение — не первое. По ее словам, "Метла" вместе с сообщниками давно держат в страхе весь район. Они живут в заброшенном бараке возле детской площадки, злоупотребляют алкоголем, преследуют детей и часто ведут себя неадекватно.
Местные жители утверждают, что нападавший уже отсидел наказание за убийство, совершенное на той же улице, где живет и сейчас. После многолетнего заключения он недавно вышел на свободу, но снова попал за решетку — теперь на полгода. Если приговор не будет пересмотрен, освобождение ожидается в марте 2026 года.
Родные пострадавшей девочки боятся, что после выхода из колонии нападающий снова вернется в район, ведь он знает, где живет семья. По словам жителей, мужчина даже следил за школьницей после нападения.
А вот ребенок тем временем нуждается в помощи психолога. Родственники говорят, что девочка сильно изменилась: замкнулась в себе, боится выходить из дома и даже видеть сверстников. Другие семьи также опасаются за безопасность детей, ведь власти до сих пор не приняли никаких мер, чтобы устранить опасную компанию маргиналов со двора.
