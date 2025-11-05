На Урале бездомный-рецидивист напал на ребенка — причина и что известно

Бездомный, который нападает на детей в РФ. Фото: кадр из видео

В российском городе Миас (Челябинская область) жители одного из районов живут в постоянном страхе из-за банды маргиналов, которая уже длительное время терроризирует местных жителей. Очередной жертвой стала девятилетняя школьница, на которую напал бездомный по кличке "Метла", ранее отбывавший наказание за убийство.

Недавно трагедия произошла на улице Уральской. Девочка возвращалась домой после прогулки, когда возле детской площадки на нее напал мужчина с разбитой бутылкой. Он несколько раз ударил ребенка по голове и лицу, нанеся серьезные порезы. Кровавая и напуганная школьница добралась домой самостоятельно, за нее никто не вступился.

Старшая сестра потерпевшей рассказала, что это нападение — не первое. По ее словам, "Метла" вместе с сообщниками давно держат в страхе весь район. Они живут в заброшенном бараке возле детской площадки, злоупотребляют алкоголем, преследуют детей и часто ведут себя неадекватно.

Ранение на лбу ребенка. Фото: соцсети

Местные жители утверждают, что нападавший уже отсидел наказание за убийство, совершенное на той же улице, где живет и сейчас. После многолетнего заключения он недавно вышел на свободу, но снова попал за решетку — теперь на полгода. Если приговор не будет пересмотрен, освобождение ожидается в марте 2026 года.

Родные пострадавшей девочки боятся, что после выхода из колонии нападающий снова вернется в район, ведь он знает, где живет семья. По словам жителей, мужчина даже следил за школьницей после нападения.

А вот ребенок тем временем нуждается в помощи психолога. Родственники говорят, что девочка сильно изменилась: замкнулась в себе, боится выходить из дома и даже видеть сверстников. Другие семьи также опасаются за безопасность детей, ведь власти до сих пор не приняли никаких мер, чтобы устранить опасную компанию маргиналов со двора.

