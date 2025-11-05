Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусМода и красотаШтабПутешествияTravelFashionТуризмРецептыДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьЭксклюзивГороскопЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024ЛьвовМода

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Хроники В Челябинской области РФ банда маргиналов терроризирует детей

В Челябинской области РФ банда маргиналов терроризирует детей

Ua ru
Дата публикации 5 ноября 2025 04:06
обновлено: 11:48
На Урале бездомный-рецидивист напал на ребенка — причина и что известно
Бездомный, который нападает на детей в РФ. Фото: кадр из видео

В российском городе Миас (Челябинская область) жители одного из районов живут в постоянном страхе из-за банды маргиналов, которая уже длительное время терроризирует местных жителей. Очередной жертвой стала девятилетняя школьница, на которую напал бездомный по кличке "Метла", ранее отбывавший наказание за убийство.

Об этом сообщают росСМИ.

Реклама
Читайте также:

В России не могут справиться с агрессивным бездомным

Недавно трагедия произошла на улице Уральской. Девочка возвращалась домой после прогулки, когда возле детской площадки на нее напал мужчина с разбитой бутылкой. Он несколько раз ударил ребенка по голове и лицу, нанеся серьезные порезы. Кровавая и напуганная школьница добралась домой самостоятельно, за нее никто не вступился.

Старшая сестра потерпевшей рассказала, что это нападение — не первое. По ее словам, "Метла" вместе с сообщниками давно держат в страхе весь район. Они живут в заброшенном бараке возле детской площадки, злоупотребляют алкоголем, преследуют детей и часто ведут себя неадекватно.

null
Ранение на лбу ребенка. Фото: соцсети

Местные жители утверждают, что нападавший уже отсидел наказание за убийство, совершенное на той же улице, где живет и сейчас. После многолетнего заключения он недавно вышел на свободу, но снова попал за решетку — теперь на полгода. Если приговор не будет пересмотрен, освобождение ожидается в марте 2026 года.

Родные пострадавшей девочки боятся, что после выхода из колонии нападающий снова вернется в район, ведь он знает, где живет семья. По словам жителей, мужчина даже следил за школьницей после нападения.

А вот ребенок тем временем нуждается в помощи психолога. Родственники говорят, что девочка сильно изменилась: замкнулась в себе, боится выходить из дома и даже видеть сверстников. Другие семьи также опасаются за безопасность детей, ведь власти до сих пор не приняли никаких мер, чтобы устранить опасную компанию маргиналов со двора.

Напомним, в России судили руководителя военно-спортивного центра, который бил детей и издевался над ними.

Тем временем в российских городах спешат бороться с ругательствами, а не агрессивными бездомными. Мэр одного из городов начал угрожать всем, кто не поддерживает войну против Украины в соцсетях.

дети нападение Россия ранение
Светлана Красноштан - Редактор
Автор:
Светлана Красноштан
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации