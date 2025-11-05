Відео
Головна Хроніки У Челябінській області РФ банда маргіналів тероризує дітей

У Челябінській області РФ банда маргіналів тероризує дітей

Ua ru
Дата публікації: 5 листопада 2025 04:06
Оновлено: 11:48
На Уралі безхатченко-рецидивіст напав на дитину — причина та що відомо
Безхатько, який нападає на дітей в РФ. Фото: кадр з відео

У російському місті Міас (Челябінська область) жителі одного з районів живуть у постійному страху через банду маргіналів, яка вже тривалий час тероризує місцевих мешканців. Черговою жертвою ставa дев’ятирічна школярка, на яку напав безхатченко на прізвисько "Мітла", що раніше відбував покарання за вбивство.

Про це повідомляють росЗМІ. 

Читайте також:

В Росії не можуть дати ради з агресивним безхатьком 

Нещодавно трагедія сталася на вулиці Уральській. Дівчинка поверталася додому після прогулянки, коли біля дитячого майданчика на неї напав чоловік із розбитою пляшкою. Він кілька разів ударив дитину по голові та обличчю, завдавши серйозних порізів. Кривава й налякана школярка дісталася додому самостійно, за неї ніхто не заступився. 

Старша сестра потерпілої розповіла, що цей напад — не перший. За її словами, "Мітла" разом зі спільниками давно тримають у страху весь район. Вони мешкають у занедбаному бараці біля дитячого майданчика, зловживають алкоголем, переслідують дітей і часто поводяться неадекватно.

null
Поранення на чолі дитини. Фото: соцмережі

Місцеві жителі стверджують, що нападник уже відсидів покарання за вбивство, скоєне на тій самій вулиці, де живе й зараз. Після багаторічного ув’язнення він нещодавно вийшов на волю, але знову потрапив за ґрати — тепер на пів року. Якщо вирок не буде переглянуто, звільнення очікується у березні 2026 року.

Рідні постраждалої дівчинки бояться, що після виходу з колонії нападник знову повернеться до району, адже він знає, де живе сім’я. За словами мешканців, чоловік навіть стежив за школяркою після нападу.

А от дитина тим часом потребує допомоги психолога. Родичі кажуть, що дівчинка сильно змінилася: замкнулася в собі, боїться виходити з дому й навіть бачити однолітків. Інші сім’ї також побоюються за безпеку дітей, адже влада досі не вжила жодних заходів, щоб усунути небезпечну компанію маргіналів із двору.

Нагадаємо, в Росії судили керівника військово-спортивного центру, який бив дітей та знущався з них.

Тим часом в російських містах поспішають боротися з лайками, а не агресивними безхатьками. Мер одного з міст почав погрожувати усім, хто не підтримує війну проти України у соцмережах.

діти напад Росія поранення
Світлана Красноштан - Редактор
Автор:
Світлана Красноштан
