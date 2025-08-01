Цунами на Камчатке — база атомных лодок РФ подверглась разрушениям

Российская подводная лодка. Иллюстративное фото: Минобороны РФ

База Тихоокеанского флота РФ в акватории бухты Крашенинникова вблизи поселка Рыбачье на Камчатке претерпела значительные разрушения. Это произошло в результате цунами, которое случилось после землетрясения в регионе.

О последствиях стихии сообщило издание The Telegraph.

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На спутниковых снимках видно, что часть одного из пирсов, вероятно, оторвалась от причала. Аналитики предполагают, что он сместился со своего привычного места.

Российская военно-морская база до цунами. Фото: The Telegraph/ Umbra Space

Снимки были получены компанией Umbra Space, которая использует спутники с радиолокационными системами SAR — они способны "видеть" сквозь облака, что затрудняло наблюдение для других систем после цунами в районе военно-морской базы в Рыбачьем.

Российская военно-морская база после цунами. Фото: The Telegraph/ Umbra Space

По словам научного сотрудника Королевского объединенного института оборонных исследований Сидхарта Каушала, повреждений российского подводного флота не зафиксировано.

"Похоже, у пирса был пришвартован надводный корабль, а не подводная лодка, что примечательно. Я не уверен, что мы можем утверждать что-то большее, чем то, что был поврежден только пирс: что, как я подозреваю, вряд ли значительно повлияет на интенсивность работы (на базе. — Ред.)", — отметил он.

В то же время бывший командир Королевского флота Том Шарп отметил, что после цунами один из пирсов наклонился под "ужасным углом", что затрудняет маневрирование кораблей в этой зоне. Он также обратил внимание на буксир возле поврежденного участка — вероятно, он привлечен к начальным ремонтным работам.

Аналитики не исключают, что подводные лодки РФ могли получить повреждения — в частности, от ударов о швартовы, а вода, вероятно, проникла в люки доступа. На спутниковых снимках видно, что две субмарины остаются пришвартованными у своих причалов после инцидента.

Напомним, в ночь на 30 июля возле полуострова Камчатка случилась серия мощных землетрясений амплитудой до 8,7 балла. Стихийное явление признали одним из самых сильных с 1952 года.

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