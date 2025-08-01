В РФ заборонили Speedtest - сервіс вимірювання інтернет-швидкості

Люди в інтернет-клубі. Фото: росЗМІ

Російський диктаторський режим Володимира Путіна продовжує забороняти популярні інтернет-ресурси. Черговою жертвою Роскомнагляду став сервіс вимірювання швидкості у мережі Інтернет.

Про це повідомили російські медіа.

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Інтернет-заборони Кремля

Російська влада у боротьбі за повне домінування над своїм суспільством в інтернет-просторі доходить до повністю маразматичних рішень.

Після того, як була заборонена купа "шкідливих" сайтів, після того, як Кремль фактично заборонив (замаскувавши це під "уповільнення роботи") YouTube, путінський режим вирішив заборонити навіть популярний сервіс для вимірювання інтернет-швидкості.

Мова про сайт Speedtest.

Американський хакерський слід

Російська влада придумала, як пояснити таке своє рішення.

Роскомнагляд заявив, що, мовляв, були виявлені "загрози безпеці", що і стало приводом для заборони.

"Дані, що збираються американським сервісом Speedtest, можуть використовуватися для планування, організації та проведення та оцінки ефективності атак на російські мережі зв'язку та підключені до них системи підприємств та організацій", — упевнені у Роскомнагляді.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, що російська влада заборонила використовувати IP-телефонію для здійснення дзвінків на стаціонарні та мобільні номери всередині країни

Додамо, ми повідомляли про те, що YouTube в Росії уже недоступний для 80% користувачів.