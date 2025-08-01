В РФ запретили Speedtest - сервис измерения интернет-скорости

Люди в интернет-клубе. Фото: росСМИ

Российский диктаторский режим Владимира Путина продолжает запрещать популярные интернет-ресурсы. Очередной жертвой Роскомнадзора стал сервис измерения скорости в сети Интернет.

Об этом сообщили российские медиа.

Реклама

Читайте также:

Интернет-запреты Кремля

Российские власти в борьбе за полное доминирование над своим обществом в интернет-пространстве доходят до полностью маразматических решений.

После того, как была запрещена куча "вредных" сайтов, после того, как Кремль фактически запретил (замаскировав это под "замедление работы") YouTube, путинский режим решил запретить даже популярный сервис для измерения интернет-скорости.

Речь о сайте Speedtest.

Американский хакерский след

Российские власти придумали, как объяснить такое свое решение.

Роскомнадзор заявил, что, мол, были обнаружены "угрозы безопасности", что и стало поводом для запрета.

"Данные, собираемые американским сервисом Speedtest, могут использоваться для планирования, организации и проведения и оценки эффективности атак на российские сети связи и подключенные к ним системы предприятий и организаций", — уверены в Роскомнадзоре.

Напомним, мы ранее писали о том, что российские власти запретили использовать IP-телефонию для совершения звонков на стационарные и мобильные номера внутри страны

Добавим, мы сообщали о том, что YouTube в России уже недоступен для 80% пользователей.