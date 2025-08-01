Цунамі на Камчатці — база атомних човнів РФ зазнала руйнувань

Російський підводний човен. Ілюстративне фото: Міноборони РФ

База Тихоокеанського флоту РФ в акваторії бухти Крашеніннікова поблизу селища Рибаче на Камчатці зазнала значних руйнувань. Це сталося внаслідок цунамі, яке трапилося після землетрусу в регіоні.

Про наслідки стихії повідомило видання The Telegraph.

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На супутникових знімках видно, що частина одного з пірсів, ймовірно, відірвалася від причалу. Аналітики припускають, що він змістився зі свого звичного місця.

Російська військово-морська база до цунамі. Фото: The Telegraph/ Umbra Space

Знімки були отримані компанією Umbra Space, яка використовує супутники з радіолокаційними системами SAR — вони здатні "бачити" крізь хмари, що ускладнювали спостереження для інших систем після цунамі в районі військово-морської бази в Рибачому.

Російська військово-морська база після цунамі. Фото: The Telegraph/ Umbra Space

За словами наукового співробітника Королівського об'єднаного інституту оборонних досліджень Сідхарта Каушала, пошкоджень російського підводного флоту не зафіксовано.

"Схоже, біля пірса був пришвартований надводний корабель, а не підводний човен, що примітно. Я не впевнений, що ми можемо стверджувати щось більше, ніж те, що було пошкоджено лише пірс: що, як я підозрюю, навряд чи значно вплине на інтенсивність роботи (на базі. — Ред.)", — зазначив він.

Водночас колишній командир Королівського флоту Том Шарп зазначив, що після цунамі один із пірсів нахилився під "жахливим кутом", що ускладнює маневрування кораблів у цій зоні. Він також звернув увагу на буксир біля пошкодженої ділянки — ймовірно, його залучено до початкових ремонтних робіт.

Аналітики не виключають, що підводні човни РФ могли зазнати пошкоджень — зокрема, від ударів об швартови, а вода, ймовірно, проникла в люки доступу. На супутникових знімках видно, що дві субмарини залишаються пришвартованими біля своїх причалів після інциденту.

Нагадаємо, в ніч на 30 липня біля півострова Камчатка трапилася серія потужних землетрусів амплітудою до 8,7 бала. Стихійне явище визнали одним із найсильніших від 1952 року.

Раніше стало відомо, що в Росії потужна злива затопила місто.

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