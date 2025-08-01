Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівІндустріїПсихологіяДімСпортШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьШоу-бізнесСмакАрміяЕксклюзивШоу та зіркиЕкономікаКіноХронікиШтабАвтоВійнаАктуальноПромоЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --ЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняПсихологія 1ЛайфстайлБоксЗдоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Туризм
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Хроніки Цунамі на Камчатці пошкодило базу атомних човнів РФ — наслідки

Цунамі на Камчатці пошкодило базу атомних човнів РФ — наслідки

Ua ru
Дата публікації: 1 серпня 2025 15:23
Цунамі на Камчатці — база атомних човнів РФ зазнала руйнувань
Російський підводний човен. Ілюстративне фото: Міноборони РФ

База Тихоокеанського флоту РФ в акваторії бухти Крашеніннікова поблизу селища Рибаче на Камчатці зазнала значних руйнувань. Це сталося внаслідок цунамі, яке трапилося після землетрусу в регіоні.

Про наслідки стихії повідомило видання The Telegraph.

Реклама
Читайте також:

Наслідки цунамі на базі атомних човнів РФ

На супутникових знімках видно, що частина одного з пірсів, ймовірно, відірвалася від причалу. Аналітики припускають, що він змістився зі свого звичного місця.

База атомних човнів РФ на Камчатці
Російська військово-морська база до цунамі. Фото: The Telegraph/ Umbra Space

Знімки були отримані компанією Umbra Space, яка використовує супутники з радіолокаційними системами SAR — вони здатні "бачити" крізь хмари, що ускладнювали спостереження для інших систем після цунамі в районі військово-морської бази в Рибачому.

База РФ в Рибачому після цунамі
Російська військово-морська база після цунамі. Фото: The Telegraph/ Umbra Space

За словами наукового співробітника Королівського об'єднаного інституту оборонних досліджень Сідхарта Каушала, пошкоджень російського підводного флоту не зафіксовано.

"Схоже, біля пірса був пришвартований надводний корабель, а не підводний човен, що примітно. Я не впевнений, що ми можемо стверджувати щось більше, ніж те, що було пошкоджено лише пірс: що, як я підозрюю, навряд чи значно вплине на інтенсивність роботи (на базі. — Ред.)", — зазначив він.

Водночас колишній командир Королівського флоту Том Шарп зазначив, що після цунамі один із пірсів нахилився під "жахливим кутом", що ускладнює маневрування кораблів у цій зоні. Він також звернув увагу на буксир біля пошкодженої ділянки — ймовірно, його залучено до початкових ремонтних робіт.

Аналітики не виключають, що підводні човни РФ могли зазнати пошкоджень — зокрема, від ударів об швартови, а вода, ймовірно, проникла в люки доступу. На супутникових знімках видно, що дві субмарини залишаються пришвартованими біля своїх причалів після інциденту.

Нагадаємо, в ніч на 30 липня біля півострова Камчатка трапилася серія потужних землетрусів амплітудою до 8,7 бала. Стихійне явище визнали одним із найсильніших від 1952 року.

Раніше стало відомо, що в Росії потужна злива затопила місто.

А також у Сибіру місто-мільйонник відключили від інтернету через "безпекові заходи".

росія стихійне лихо флот армія РФ цунамі
Марія Коробова - редактор
Автор:
Марія Коробова
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації