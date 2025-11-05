Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусМода и красотаШтабПутешествияTravelFashionТуризмРецептыДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьЭксклюзивГороскопЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024ЛьвовМода

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Хроники Суд в России смягчил наказание грабителю из-за участия в войне

Суд в России смягчил наказание грабителю из-за участия в войне

Ua ru
Дата публикации 5 ноября 2025 22:54
обновлено: 23:12
В Томске вагнеровец получил условный срок за ограбление банка
Молоток судьи. Фото: Freepik

В Томске в России суд вынес приговор бывшему боевику ЧВК "Вагнер" Алексею Бударину, который семь лет назад ограбил отделение "Сбербанка". Несмотря на то, что мужчина похитил более 7,5 миллиона рублей и десятки тысяч в валюте, суд признал его участие в войне против Украины "смягчающим обстоятельством", поэтому вместо тюрьмы вагнеровец получил восемь лет условно.

Об этом сообщают росСМИ.

Реклама
Читайте также:

Вагнеровца оправдали за ограбление банка, потому что он убивал украинцев

Как сообщает местное издание ТВ2, преступление произошло еще в 2017 году, однако установить личность нападавшего смогли только через семь лет, в 2024-м. Следы ДНК Бударина нашли на оконной раме банка, и именно это позволило правоохранителям открыть старое дело.

Тогда мужчина вынес из отделения 7,5 миллиона рублей, а также более 6 тысяч долларов и евро. Полученные деньги он потратил на покупку квартир, парковочных мест и личные расходы. Часть недвижимости впоследствии продал, а одна квартира, приобретенная за почти 3 миллиона рублей, до сих пор осталась в его собственности.

В 2022-2023 годах Бударин воевал в составе частной военной компании "Вагнер" на территории Украины, где получил ранения и даже был награжден медалью "За отвагу". Именно этот факт суд признал основанием для смягчения наказания.

После задержания в декабре 2024 года Бударин полностью признал вину и "искренне раскаялся". Ленинский районный суд Томска, учитывая его военную службу, решил не отправлять его за решетку, ограничившись условным сроком с пятилетним испытательным сроком.

Напомним, тем временем в России не могут справиться с серийными нападающими на детей — в одном из городов банда бездомных ранит детей.

Также в России недавно объявили подозрение в торговле людьми психологу, которая когда-то занималась несовершеннолетними украинцами из Мариуполя.

суд ограбление ЧВК Вагнера Россия судебные решения
Светлана Красноштан - Редактор
Автор:
Светлана Красноштан
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации