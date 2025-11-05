В Томске вагнеровец получил условный срок за ограбление банка

Суд в России смягчил наказание грабителю из-за участия в войне
В Томске в России суд вынес приговор бывшему боевику ЧВК "Вагнер" Алексею Бударину, который семь лет назад ограбил отделение "Сбербанка". Несмотря на то, что мужчина похитил более 7,5 миллиона рублей и десятки тысяч в валюте, суд признал его участие в войне против Украины "смягчающим обстоятельством", поэтому вместо тюрьмы вагнеровец получил восемь лет условно.
Об этом сообщают росСМИ.
Вагнеровца оправдали за ограбление банка, потому что он убивал украинцев
Как сообщает местное издание ТВ2, преступление произошло еще в 2017 году, однако установить личность нападавшего смогли только через семь лет, в 2024-м. Следы ДНК Бударина нашли на оконной раме банка, и именно это позволило правоохранителям открыть старое дело.
Тогда мужчина вынес из отделения 7,5 миллиона рублей, а также более 6 тысяч долларов и евро. Полученные деньги он потратил на покупку квартир, парковочных мест и личные расходы. Часть недвижимости впоследствии продал, а одна квартира, приобретенная за почти 3 миллиона рублей, до сих пор осталась в его собственности.
В 2022-2023 годах Бударин воевал в составе частной военной компании "Вагнер" на территории Украины, где получил ранения и даже был награжден медалью "За отвагу". Именно этот факт суд признал основанием для смягчения наказания.
После задержания в декабре 2024 года Бударин полностью признал вину и "искренне раскаялся". Ленинский районный суд Томска, учитывая его военную службу, решил не отправлять его за решетку, ограничившись условным сроком с пятилетним испытательным сроком.
