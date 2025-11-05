В Томске вагнеровец получил условный срок за ограбление банка

Молоток судьи. Фото: Freepik

В Томске в России суд вынес приговор бывшему боевику ЧВК "Вагнер" Алексею Бударину, который семь лет назад ограбил отделение "Сбербанка". Несмотря на то, что мужчина похитил более 7,5 миллиона рублей и десятки тысяч в валюте, суд признал его участие в войне против Украины "смягчающим обстоятельством", поэтому вместо тюрьмы вагнеровец получил восемь лет условно.

Об этом сообщают росСМИ.

Реклама

Читайте также:

Вагнеровца оправдали за ограбление банка, потому что он убивал украинцев

Как сообщает местное издание ТВ2, преступление произошло еще в 2017 году, однако установить личность нападавшего смогли только через семь лет, в 2024-м. Следы ДНК Бударина нашли на оконной раме банка, и именно это позволило правоохранителям открыть старое дело.

Тогда мужчина вынес из отделения 7,5 миллиона рублей, а также более 6 тысяч долларов и евро. Полученные деньги он потратил на покупку квартир, парковочных мест и личные расходы. Часть недвижимости впоследствии продал, а одна квартира, приобретенная за почти 3 миллиона рублей, до сих пор осталась в его собственности.

В 2022-2023 годах Бударин воевал в составе частной военной компании "Вагнер" на территории Украины, где получил ранения и даже был награжден медалью "За отвагу". Именно этот факт суд признал основанием для смягчения наказания.

После задержания в декабре 2024 года Бударин полностью признал вину и "искренне раскаялся". Ленинский районный суд Томска, учитывая его военную службу, решил не отправлять его за решетку, ограничившись условным сроком с пятилетним испытательным сроком.

Напомним, тем временем в России не могут справиться с серийными нападающими на детей — в одном из городов банда бездомных ранит детей.

Также в России недавно объявили подозрение в торговле людьми психологу, которая когда-то занималась несовершеннолетними украинцами из Мариуполя.