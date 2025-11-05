Відео
Головна Хроніки Суд у Росії пом’якшив покарання грабіжнику через участь у війні

Суд у Росії пом’якшив покарання грабіжнику через участь у війні

Ua ru
Дата публікації: 5 листопада 2025 22:54
Оновлено: 23:17
У Томську вагнерівець отримав умовний термін за пограбування банку
Молоток судді. Фото: Freepik

У Томську в Росії суд виніс вирок колишньому бойовику ПВК "Вагнер" Олексію Бударіну, який сім років тому пограбував відділення "Сбербанку". Попри те, що чоловік викрав понад 7,5 мільйона рублів і десятки тисяч у валюті, суд визнав його участь у війні проти України "пом’якшувальною обставиною", тож замість тюрми вагнерівець отримав вісім років умовно.

Про це повідомляють росЗМІ.

Читайте також:

Вагнерівця виправдали за пограбування банку, бо він вбивав українців

Як повідомляє місцеве видання ТВ2, злочин стався ще у 2017 році, однак встановити особу нападника змогли лише через сім років, у 2024-му. Сліди ДНК Бударіна знайшли на віконній рамі банку, і саме це дозволило правоохоронцям відкрити стару справу.

Тоді чоловік виніс із відділення 7,5 мільйона рублів, а також понад 6 тисяч доларів і євро. Отримані гроші він витратив на купівлю квартир, паркувальних місць та особисті витрати. Частину нерухомості згодом продав, а одна квартира, придбана за майже 3 мільйони рублів, досі залишилася у його власності.

У 2022–2023 роках Бударін воював у складі приватної військової компанії "Вагнер" на території України, де отримав поранення й навіть був нагороджений медаллю "За відвагу". Саме цей факт суд визнав підставою для пом’якшення покарання.

Після затримання в грудні 2024 року Бударін повністю визнав провину та "щиро розкаявся". Ленінський районний суд Томська, врахувавши його військову службу, вирішив не відправляти його за ґрати, обмежившись умовним строком із п’ятирічним випробувальним терміном.

Нагадаємо, тим часом в Росії не можуть дати ради із серійними нападниками на дітей — в одному з міст банда безхатьків ранить дітей.

Також в Росії нещодавно оголосили підозру у торгівлі людьми психологині, яка колись опікувалась неповнолітніми українцями з Маріуполя.

суд пограбування ПВК Вагнера Росія судові рішення
Світлана Красноштан - Редактор
Автор:
Світлана Красноштан
