Україна
В РФ арештували опікунку дітей із Маріуполя за торгівлю людьми

В РФ арештували опікунку дітей із Маріуполя за торгівлю людьми

Ua ru
Дата публікації: 4 листопада 2025 22:54
Оновлено: 23:12
В РФ арештували опікунку дітей з Маріуполя — що відомо про Ірину Рудницьку
Ірина Рудницька. Фото: росЗМІ

У Москві заарештували керівницю асоціації заміщуючих сімей Московської області Ірину Рудницьку, яка раніше брала під опіку дітей, вивезених із тимчасово окупованого Маріуполя. Жінку підозрюють у причетності до справи про торгівлю дітьми.

Про це повідомляють росЗМІ. 

Читайте також:

В Росії психологиню підозрюють у торгівлі людьми

Кримінальне провадження за статтею 127.1 Кримінального кодексу РФ ("Торгівля людьми") відкрили ще в серпні 2025 року. Разом із Рудницькою арештовано ще двох осіб — підприємця з Підмосков’я та жінку, яка, за даними слідства, продала власну дитину в іншу родину. Їхні імена не розголошуються. Фабула справи наразі не оприлюднена, але обвинуваченій загрожує до десяти років позбавлення волі.

Ірина Рудницька є головою громадської організації "Співдружність сімей, сімей з дітьми та соціально незахищених верств населення". Вона займалася юридичним супроводом заміщуючих сімей та працювала клінічним психологом. Під її опікою перебували 12 дітей віком від 3 до 17 років, серед яких було й кілька дітей, вивезених із Маріуполя у 2022 році після російського вторгнення.

Як повідомляє "Російська служба BBC", серед підопічних Рудницької була також дитина, історія якої набула міжнародного розголосу — підліток Богдан Єрмохін. Його депортували з Маріуполя до Росії, а навесні 2023 року хлопець намагався самостійно повернутися в Україну через Білорусь, але був затриманий російськими силовиками.

Після цього російська уповноважена з прав дитини Марія Львова-Бєлова повідомила, що юнакові вручили повістку до армії. Згодом Єрмохін записав відеозвернення до президента Володимира Зеленського, в якому просив допомогти йому повернутися додому. У листопаді 2023 року підлітка вдалося повернути на територію України.

Слідство наразі не розкриває, чи має ця історія стосунок до справи Рудницької, однак факт її арешту став першим випадком, коли представника російських організацій, залучених до процесу "усиновлення" українських дітей, офіційно притягнули до відповідальності за торгівлю людьми.

Нагадаємо, тим часом в Росії дітей уже змалечку вчать воювати на "іграшках". На російських маркетплейсах з'явився у продажі іграшковий "Шахед"

Тим часом Україна продовжує проводити системну роботу із повернення викрадених Росією українських дітей. Нещодавно іще одна група неповнолітніх змогла повернутися на Батьківщину

діти викрадення Маріуполь Росія торгівля людьми
Світлана Красноштан - Редактор
Автор:
Світлана Красноштан
