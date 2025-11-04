В РФ арестовали опекунку детей из Мариуполя — что известно об Ирине Рудницкой

Ирина Рудницкая. Фото: росСМИ

В Москве арестовали руководительницу ассоциации замещающих семей Московской области Ирину Рудницкую, которая ранее брала под опеку детей, вывезенных из временно оккупированного Мариуполя. Женщину подозревают в причастности к делу о торговле детьми.

Об этом сообщают росСМИ.

Уголовное производство по статье 127.1 Уголовного кодекса РФ ("Торговля людьми") открыли еще в августе 2025 года. Вместе с Рудницкой арестованы еще два человека — предприниматель из Подмосковья и женщина, которая, по данным следствия, продала собственного ребенка в другую семью. Их имена не разглашаются. Фабула дела пока не обнародована, но обвиняемой грозит до десяти лет лишения свободы.

Ирина Рудницкая является председателем общественной организации "Содружество семей, семей с детьми и социально незащищенных слоев населения". Она занималась юридическим сопровождением замещающих семей и работала клиническим психологом. Под ее опекой находились 12 детей в возрасте от 3 до 17 лет, среди которых было и несколько детей, вывезенных из Мариуполя в 2022 году после российского вторжения.

Как сообщает "Русская служба BBC", среди подопечных Рудницкой был также ребенок, история которого получила международную огласку — подросток Богдан Ермохин. Его депортировали из Мариуполя в Россию, а весной 2023 года парень пытался самостоятельно вернуться в Украину через Беларусь, но был задержан российскими силовиками.

После этого российская уполномоченная по правам ребенка Мария Львова-Белова сообщила, что юноше вручили повестку в армию. Впоследствии Ермохин записал видеообращение к президенту Владимиру Зеленскому, в котором просил помочь ему вернуться домой. В ноябре 2023 года подростка удалось вернуть на территорию Украины.

Следствие пока не раскрывает, имеет ли эта история отношение к делу Рудницкой, однако факт ее ареста стал первым случаем, когда представителя российских организаций, вовлеченных в процесс "усыновления" украинских детей, официально привлекли к ответственности за торговлю людьми.

