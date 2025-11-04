Видео
Главная Хроники В РФ арестовали опекуншу детей из Мариуполя за торговлю людьми

В РФ арестовали опекуншу детей из Мариуполя за торговлю людьми

Ua ru
Дата публикации 4 ноября 2025 22:54
обновлено: 23:12
В РФ арестовали опекунку детей из Мариуполя — что известно об Ирине Рудницкой
Ирина Рудницкая. Фото: росСМИ

В Москве арестовали руководительницу ассоциации замещающих семей Московской области Ирину Рудницкую, которая ранее брала под опеку детей, вывезенных из временно оккупированного Мариуполя. Женщину подозревают в причастности к делу о торговле детьми.

Об этом сообщают росСМИ.

Читайте также:

В России психолога подозревают в торговле людьми

Уголовное производство по статье 127.1 Уголовного кодекса РФ ("Торговля людьми") открыли еще в августе 2025 года. Вместе с Рудницкой арестованы еще два человека — предприниматель из Подмосковья и женщина, которая, по данным следствия, продала собственного ребенка в другую семью. Их имена не разглашаются. Фабула дела пока не обнародована, но обвиняемой грозит до десяти лет лишения свободы.

Ирина Рудницкая является председателем общественной организации "Содружество семей, семей с детьми и социально незащищенных слоев населения". Она занималась юридическим сопровождением замещающих семей и работала клиническим психологом. Под ее опекой находились 12 детей в возрасте от 3 до 17 лет, среди которых было и несколько детей, вывезенных из Мариуполя в 2022 году после российского вторжения.

Как сообщает "Русская служба BBC", среди подопечных Рудницкой был также ребенок, история которого получила международную огласку — подросток Богдан Ермохин. Его депортировали из Мариуполя в Россию, а весной 2023 года парень пытался самостоятельно вернуться в Украину через Беларусь, но был задержан российскими силовиками.

После этого российская уполномоченная по правам ребенка Мария Львова-Белова сообщила, что юноше вручили повестку в армию. Впоследствии Ермохин записал видеообращение к президенту Владимиру Зеленскому, в котором просил помочь ему вернуться домой. В ноябре 2023 года подростка удалось вернуть на территорию Украины.

Следствие пока не раскрывает, имеет ли эта история отношение к делу Рудницкой, однако факт ее ареста стал первым случаем, когда представителя российских организаций, вовлеченных в процесс "усыновления" украинских детей, официально привлекли к ответственности за торговлю людьми.

Напомним, тем временем в России детей уже с детства учат воевать на "игрушках". На российских маркетплейсах появился в продаже игрушечный "Шахед".

Тем временем Украина продолжает проводить системную работу по возвращению похищенных Россией украинских детей. Недавно еще одна группа несовершеннолетних смогла вернуться на Родину.

дети похищение Мариуполь Россия торговля людьми
Светлана Красноштан - Редактор
Автор:
Светлана Красноштан
