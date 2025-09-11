Студенты в России - условия проживания в московских вузах

Студенты пожаловались на страшные условия в топ-вузах РФ
Российские студенты получить место в общежитии одного из ведущих московских вузов и ужаснулись тамошним бытовым условиям. К тому же студентов самих заставили делать ремонт в общежитиях.
Об этом сообщили российские медиа.
Ужасные условия в московском вузе
Один из главных высших учебных заведений Российской Федерации, Российский государственный аграрный университет имени Тимирязева, расположенный в Москве, напугал своих студентов.
Студенты, которые поступили в магистратуру аграрного университета и заселились в общежитие, рассказали об ужасных бытовых условиях.
Студенты сами делают ремонт
Студентка, которая поступила в магистратуру и получила место в общежитии №3, заявила, что жить там просто невозможно.
Более того, студентов самих заставили делать ремонт в общежитии.
"Вот сейчас стоим стены красим. Я считаю, здание находится в аварийном состоянии. Душевые в подвалах, окна отсырели и не закрываются до конца", — назвала лишь одну из проблем общежития магистрантка.
