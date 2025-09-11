Видео
Студенты пожаловались на страшные условия в топ-вузах РФ

Студенты пожаловались на страшные условия в топ-вузах РФ

Ua ru
Дата публикации 11 сентября 2025 19:06
Студенты в России - условия проживания в московских вузах
На сайте РГАУ рекламируют совсем другие условия в общежитиях, чем есть на самом деле. Фото: росСМИ

Российские студенты получить место в общежитии одного из ведущих московских вузов и ужаснулись тамошним бытовым условиям. К тому же студентов самих заставили делать ремонт в общежитиях.

Об этом сообщили российские медиа.

Читайте также:

Ужасные условия в московском вузе

Один из главных высших учебных заведений Российской Федерации, Российский государственный аграрный университет имени Тимирязева, расположенный в Москве, напугал своих студентов.

Студенты, которые поступили в магистратуру аграрного университета и заселились в общежитие, рассказали об ужасных бытовых условиях.

Студенты сами делают ремонт

Студентка, которая поступила в магистратуру и получила место в общежитии №3, заявила, что жить там просто невозможно.

Более того, студентов самих заставили делать ремонт в общежитии.

"Вот сейчас стоим стены красим. Я считаю, здание находится в аварийном состоянии. Душевые в подвалах, окна отсырели и не закрываются до конца", — назвала лишь одну из проблем общежития магистрантка.

Напомним, мы ранее писали о том, что россияне жаловались на страшную антисанитарию в детских больницах.

Добавим, мы сообщали о том, что Россия превращает оккупированные территории в помойку.

студенты россияне общежитие Москва Россия
Светлана Красноштан - Редактор
Автор:
Светлана Красноштан
