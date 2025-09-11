Студенти в Росії - умови проживання у московських вишах

На сайті РДАУ рекламують зовсім інші умови в гуртожитках, ніж є насправді. Фото: росЗМІ

Російські студенти отримати місце в гуртожитку одного із провідних московських вишів і жахнулися тамтешнім побутовим умовах. До того ж студентів самих змусили робити ремонт у гуртожитках.

Про це повідомили російські медіа.

Жахливі умови в московському виші

Один із головних вищих навчальних закладів Російської Федерації, Російський державний аграрний університет імені Тімірязєва, розташований у Москві, налякав своїх студентів.

Студенти, які вступили до магістратури аграрного університету і заселилися до гуртожитку, розповіли про жахливі побутові умови.

Студенти самі роблять ремонт

Студентка, яка вступила до магістратури і отримала місце в гуртожитку №3, заявила, що жити там просто неможливо.

Більш того, студентів самих змусили робити ремонт у гуртожитку.

"Ось зараз стоїмо стіни фарбуємо. Я вважаю, будівля перебуває в аварійному стані. Душові в підвалах, вікна відволожилися і не зачиняються до кінця", — назвала лише одну із проблем гуртожитку магістрантка.

