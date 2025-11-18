Земфира продает недвижимость в России — что известно о долгах и скандалах

Певица Земфира распродает имущество в России — сколько задолжала
Российская певица Земфира, которая после начала полномасштабного вторжения покинула территорию России, продолжает распродавать свое имущество, которое есть на территории страны-террористки. Артистка продала свой Mercedes C200 4matic, которым артистка пользовалась более девяти лет.
Об этом сообщают росСМИ.
Земфира распродает свое имущество
Известно, что свою любимую машину она приобрела еще летом 2016 года и активно пользовалась ею до 2022-го, пока окончательно не уехала из страны. Впрочем оказалось, что артистка ярая нарушительница ПДД - за весь период владения автомобилем на нее было выписано 625 штрафов на общую сумму более 837 тысяч рублей. Последнее нарушение, зафиксированное службами, касалось неуплаты парковки и датировано 2022 годом.
В начале ноября этого года артистка все таки приняла решение продать автомобиль. Источники росСМИ сообщили, что после техобслуживания в тот же день авто приобрели примерно за 3,5 миллиона рублей.
Земфира задолжала крупные суммы налоговой
Параллельно певица имеет финансовые проблемы перед российскими государственными органами. По информации некоторых росСМИ, у нее накопился долг перед налоговой службой на сумму около 733 тысяч рублей, а также задолженность за капитальный ремонт, из-за чего ею уже занимаются судебные приставы. Речь идет о взыскании 2,9 тысячи рублей.
Несмотря на выезд из России, за артисткой до сих пор зарегистрировано индивидуальное предпринимательство в сфере искусства. Кроме того, в Москве ей принадлежит нежилое помещение площадью 134 квадратных метра в подвале дома на 5-й Магистральной улице.
Перед отъездом она планировала обустроить там студию звукозаписи, однако реализовать замысел так и не успела. По словам местных жителей, помещение длительное время пустует и никто там не появляется.
В 2023 году Земфира также оформила передачу своей квартиры на Фрунзенской на имя актрисы Ренаты Литвиновой, которая является ее давней подругой. Именно с ней певица впоследствии переехала в Париж.
