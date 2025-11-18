Земфира продает недвижимость в России — что известно о долгах и скандалах

Певица Земфира. Фото: росСМИ

Российская певица Земфира, которая после начала полномасштабного вторжения покинула территорию России, продолжает распродавать свое имущество, которое есть на территории страны-террористки. Артистка продала свой Mercedes C200 4matic, которым артистка пользовалась более девяти лет.

Об этом сообщают росСМИ.

Реклама

Читайте также:

Земфира распродает свое имущество

Известно, что свою любимую машину она приобрела еще летом 2016 года и активно пользовалась ею до 2022-го, пока окончательно не уехала из страны. Впрочем оказалось, что артистка ярая нарушительница ПДД - за весь период владения автомобилем на нее было выписано 625 штрафов на общую сумму более 837 тысяч рублей. Последнее нарушение, зафиксированное службами, касалось неуплаты парковки и датировано 2022 годом.

Певица за рулем своего авто. Фото: соцсети

В начале ноября этого года артистка все таки приняла решение продать автомобиль. Источники росСМИ сообщили, что после техобслуживания в тот же день авто приобрели примерно за 3,5 миллиона рублей.

Земфира задолжала крупные суммы налоговой

Параллельно певица имеет финансовые проблемы перед российскими государственными органами. По информации некоторых росСМИ, у нее накопился долг перед налоговой службой на сумму около 733 тысяч рублей, а также задолженность за капитальный ремонт, из-за чего ею уже занимаются судебные приставы. Речь идет о взыскании 2,9 тысячи рублей.

Несмотря на выезд из России, за артисткой до сих пор зарегистрировано индивидуальное предпринимательство в сфере искусства. Кроме того, в Москве ей принадлежит нежилое помещение площадью 134 квадратных метра в подвале дома на 5-й Магистральной улице.

Перед отъездом она планировала обустроить там студию звукозаписи, однако реализовать замысел так и не успела. По словам местных жителей, помещение длительное время пустует и никто там не появляется.

В 2023 году Земфира также оформила передачу своей квартиры на Фрунзенской на имя актрисы Ренаты Литвиновой, которая является ее давней подругой. Именно с ней певица впоследствии переехала в Париж.

Тем временем известному российскому рэперу запретили въезд в Литву — там его считают опасным для национальной безопасности.

А белорусская рэперша после лет нейтралитета таки стала на сторону оккупантов. Она передала гуманитарную помощь российским военным.