Земфіра продає нерухомість у Росії — що відомо про борги та скандали

Співачка Земфіра розпродує майно в Росії — скільки заборгувала
Російська співачка Земфіра, яка після початку повномасштабного вторгнення залишила територію Росії, продовжує розпродувати своє майно, яке є на території країни-терористки. Артистка продала свій Mercedes C200 4matic, яким артистка користувалася понад дев’ять років.
Про це повідомляють росЗМІ.
Земфіра розпродує своє майно
Відомо, що свою улюблену машину вона придбала ще влітку 2016 року й активно користувалася нею до 2022-го, допоки остаточно виїхала з країни. Втім виявилось, що артистка — затята порушниця ПДР. За весь період володіння автомобілем на неї було виписано 625 штрафів на загальну суму понад 837 тисяч рублів. Останнє порушення, зафіксоване службами, стосувалося несплати паркування і датовано 2022 роком.
На початку листопада цього року артистка все-таки ухвалила рішення продати автомобіль. Джерела росЗМІ повідомили, що після техобслуговування того ж дня авто придбали приблизно за 3,5 мільйона рублів.
Земфіра заборгувала великі суми податковій
Паралельно співачка має фінансові проблеми перед російськими державними органами. За інформацією деяких росЗМІ, у неї накопичився борг перед податковою службою на суму близько 733 тисяч рублів, а також заборгованість за капітальний ремонт, через що нею вже займаються судові пристави. Йдеться про стягнення 2,9 тисячі рублів.
Попри виїзд із Росії, за артисткою досі зареєстроване індивідуальне підприємництво у сфері мистецтва. Крім того, у Москві їй належить нежитлове приміщення площею 134 квадратні метри в підвалі будинку на 5-й Магістральній вулиці.
Перед від’їздом вона планувала облаштувати там студію звукозапису, однак реалізувати задум так і не встигла. За словами місцевих мешканців, приміщення тривалий час порожнє і ніхто там не з’являється.
У 2023 році Земфіра також оформила передачу своєї квартири на Фрунзенській на ім’я акторки Ренати Литвинової, яка є її давньою подругою. Саме з нею співачка згодом переїхала до Парижа.
