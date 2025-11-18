Відео
Співачка Земфіра розпродує майно в Росії — скільки заборгувала

Співачка Земфіра розпродує майно в Росії — скільки заборгувала

Ua ru
Дата публікації: 18 листопада 2025 22:54
Оновлено: 21:15
Земфіра продає нерухомість у Росії — що відомо про борги та скандали
Співачка Земфіра. Фото: росЗМІ

Російська співачка Земфіра, яка після початку повномасштабного вторгнення залишила територію Росії, продовжує розпродувати своє майно, яке є на території країни-терористки. Артистка продала свій Mercedes C200 4matic, яким артистка користувалася понад дев’ять років.

Про це повідомляють росЗМІ.

Читайте також:

Земфіра розпродує своє майно 

Відомо, що свою улюблену машину вона придбала ще влітку 2016 року й активно користувалася нею до 2022-го, допоки остаточно виїхала з країни. Втім виявилось, що артистка —  затята порушниця ПДР. За весь період володіння автомобілем на неї було виписано 625 штрафів на загальну суму понад 837 тисяч рублів. Останнє порушення, зафіксоване службами, стосувалося несплати паркування і датовано 2022 роком.

null
Співачка за кермом свого авто. Фото: соцмережі

На початку листопада цього року артистка все-таки ухвалила рішення продати автомобіль. Джерела росЗМІ повідомили, що після техобслуговування того ж дня авто придбали приблизно за 3,5 мільйона рублів.

Земфіра заборгувала великі суми податковій

Паралельно співачка має фінансові проблеми перед російськими державними органами. За інформацією деяких росЗМІ, у неї накопичився борг перед податковою службою на суму близько 733 тисяч рублів, а також заборгованість за капітальний ремонт, через що нею вже займаються судові пристави. Йдеться про стягнення 2,9 тисячі рублів.

Попри виїзд із Росії, за артисткою досі зареєстроване індивідуальне підприємництво у сфері мистецтва. Крім того, у Москві їй належить нежитлове приміщення площею 134 квадратні метри в підвалі будинку на 5-й Магістральній вулиці.

Перед від’їздом вона планувала облаштувати там студію звукозапису, однак реалізувати задум так і не встигла. За словами місцевих мешканців, приміщення тривалий час порожнє і ніхто там не з’являється.

У 2023 році Земфіра також оформила передачу своєї квартири на Фрунзенській на ім’я акторки Ренати Литвинової, яка є її давньою подругою. Саме з нею співачка згодом переїхала до Парижа.

Тим часом відомому російському реперу заборонили в'їзд до Литви — там його вважають небезпечним для національної безпеки. 

А білоруська реперка після років нейтралітету таки стала на бік окупантів. Вона передала гуманітарну допомогу російським військовим

росіяни шоу-бізнес співачка майно Росія
Світлана Красноштан - Редактор
Автор:
Світлана Красноштан
