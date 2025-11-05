Відео
Україна
Головна Хроніки Реперша з Білорусі допомогла окупантам — як дотиснула Instasamka

Реперша з Білорусі допомогла окупантам — як дотиснула Instasamka

Ua ru
Дата публікації: 5 листопада 2025 23:14
Оновлено: 10:58
Мейбі Бейбі відправила гуманітарку на СВО через скандал з Instasamka
Білоруська виконавиця Мэйби Бэйби. Фото: кадр з відео

Поки російські треки крутяться в українських плейлистах і потрапляють у чарти Spotify та YouTube, деякі російські та білоруські артисти продовжують відкрито підтримувати війну проти України. Черговим прикладом стала білоруська реперка Мейбі Бейбі (Вікторія Лисюк), яка днями особисто відправила гуманітарну допомогу російським військовим "на СВО", тобто на фронт проти України.

Про це білоруська виконавиця повідомила на своєму каналі у Telegram.

Білоруська реперка відправила допомогу окупантам

4 листопада у російському телеграм-каналі "Молодь ЛДПР" з’явилися фото, де співачка позує поруч із головою партії Леонідом Слуцьким і коробками з допомогою.

Підлітки тримають пропагандистські плакати. Фото: росЗМІ
Мейбі Бейбі
Виконавиця Мэйби Бэйби біля завантаженої автівки. Фото: росЗМІ

Політик подякував виконавиці "за підтримку та справжню справу" й назвав це "прикладом єдності народу під час свята". Що саме знаходилось у посилках, не уточнюється, проте сама риторика однозначно свідчить про підтримку російських окупантів.

Того ж дня Мейбі Бейбі відвідала Держдуму РФ, де, за її словами, "жартома обговорювали законопроєкт про податки на диси без панчлайнів".

Іронічно, що ще кілька місяців тому інша російська артистка — Instasamka, яка за паспортом Дар’я Зотеєва, публічно звинувачувала Мейбі Бейбі у "бракy патріотизму". Мовляв, та на концертах нібито не дозволяла фанатам вигукувати "Росія!" і робила кавери на "іноземних агентів" та українських виконавців, серед яких був відомий гурт Валентин Стрикало.

Після цього конфлікту російські пропагандистські ресурси навіть писали, що влада РФ "провела перевірку творчості" Мейбі Бейбі й нібито внесла її до списку "небажаних артистів". Проте тепер співачка демонстративно відновила лояльність Кремлю і робить це в компанії партій, що відверто підтримують війну.

Попри це, треки обох виконавиць досі трапляються у топах українських стрімінгових сервісів. Їхні пісні звучать у TikTok, YouTube Music та навіть потрапляють до плейлистів українських користувачів, хоча самі артистки фактично працюють на російську пропаганду.

Нагадаємо, в Росії візьмуться за перевірку та цензурування фільмів, які не відповідатимуть традиційним цінностям.

Також в Росії почали жорстокі репресії проти репера, який зробив жест на відео.

російські війська Instasamka Білорусь репер допомога
Світлана Красноштан - Редактор
Автор:
Світлана Красноштан
