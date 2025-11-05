Мейби Бейби отправила гуманитарку на СВО из-за скандала с Instasamka

Белорусская исполнительница Мэйби Бэйби. Фото: кадр из видео

Пока российские треки крутятся в украинских плейлистах и попадают в чарты Spotify и YouTube, некоторые российские и белорусские артисты продолжают открыто поддерживать войну против Украины. Очередным примером стала белорусская рэперша Мейби Бейби (Виктория Лысюк), которая на днях лично отправила гуманитарную помощь российским военным "на СВО", то есть на фронт против Украины.

Об этом белорусская исполнительница сообщила на своем канале в Telegram.

Белорусская рэперша отправила помощь оккупантам

4 ноября в российском телеграм-канале "Молодежь ЛДПР" появились фото, где певица позирует рядом с председателем партии Леонидом Слуцким и коробками с помощью.

Политик поблагодарил исполнительницу "за поддержку и настоящее дело" и назвал это "примером единства народа во время праздника". Что именно находилось в посылках, не уточняется, однако сама риторика однозначно свидетельствует о поддержке российских оккупантов.

В тот же день Мейби Бейби посетила Госдуму РФ, где, по ее словам, "в шутку обсуждали законопроект о налогах на дисы без панчлайнов".

Иронично, что еще несколько месяцев назад другая российская артистка - Instasamka, которая по паспорту Дарья Зотеева, публично обвиняла Мейби Бейби в "недостатке патриотизма". Мол, та на концертах якобы не позволяла фанатам выкрикивать "Россия!" и делала каверы на "иностранных агентов" и украинских исполнителей, среди которых была известная группа Валентин Стрыкало.

После этого конфликта российские пропагандистские ресурсы даже писали, что власти РФ "провели проверку творчества" Мэйби Бейби и якобы внесли ее в список "нежелательных артистов". Однако теперь певица демонстративно возобновила лояльность Кремлю и делает это в компании партий, откровенно поддерживающих войну.

Несмотря на это, треки обеих исполнительниц до сих пор встречаются в топах украинских стриминговых сервисов. Их песни звучат в TikTok, YouTube Music и даже попадают в плейлисты украинских пользователей, хотя сами артистки фактически работают на российскую пропаганду.

