Головна Хроніки Російському скандальному реперу заборонили в'їзд до Литви

Російському скандальному реперу заборонили в'їзд до Литви

Ua ru
Дата публікації: 13 листопада 2025 10:10
Оновлено: 10:09
Morgenshtern оголошений небажаною особою в Литві — що відомо
Репер Morgenshtern. Фото: росЗМІ

Литва внесла російського репера Моргенштерна (Алішера Валієва) до списку небажаних осіб і заборонила йому в’їзд на десять років. Рішення ухвалили на запит Міністерства закордонних справ Литви, яке надало додаткову інформацію, що перебування артиста на території країни "може становити загрозу національній безпеці". Деталі, які саме ризики маються на увазі, дипломатичні структури не розголошують.

Про це повідомили росЗМІ. 

Читайте також:

Моргенштерну не раді у Литві та й у Росії не чекають

Для Моргенштерна це не перша заборона на в’їзд до іноземних держав. У січні 2024 року реперу заборонили відвідувати Об’єднані Арабські Емірати після анонімної скарги, що також вплинуло на його життя за кордоном.

Скандальний артист залишив Росію наприкінці 2021 року після того, як його звинуватили у "пропаганді наркотиків" та оштрафували. Уже в 2022 році Міністерство юстиції РФ оголосило його "іноземним агентом". А в 2024 році проти нього відкрили кримінальну справу за ухилення від виконання обов’язків "іноагента", зокрема, за публікацію контенту без маркування. А на початку 2025 року суд заарештував його майно на території Росії.

Моргенштерн
Репер Моргенштерн. Фото: росЗМІ 

Паралельно Моргенштерн повідомляв про проблеми зі здоров’ям. У січні 2025 року він розповів, що страждає на біполярний розлад і депресію, через що проходив лікування в реабілітаційному центрі в Ізраїлі. Після одужання артист оголосив про повернення до роботи та анонсував "Перший тверезий світовий тур", який стартував у травні 2025 року.

Тож попри тривалі суперечки з російською владою, статус "іноземного агента" та чергові міжнародні обмеження, Моргенштерн продовжує концертну діяльність за кордоном.

Нагадаємо, тим часом Литва, Латвія та Естонія розробляють план дій, якщо нападе Росія. 

Тим часом в Європі деякі російські артисти безперешкодно організовують тури та концерти. Так путінська улюблениця оперна співачка Анна Нетребко запланувала виступи на 2025 та 2026 роки. 

Литва Моргенштерн репер Росія виїзд за кордон
Світлана Красноштан - Редактор
Автор:
Світлана Красноштан
