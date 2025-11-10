Анна Нетребко дасть тур Європою попри протести — розклад до 2026 року

Російська оперна співачка Анна Нетребко. Фото: росЗМІ

Російська оперна співачка Анна Нетребко, яку роками пов’язували з яскравою підтримкою Володимира Путіна, продовжує виступати на провідних європейських сценах попри акції протесту українських активістів. За даними журналістів, в улюблениці Путіна уже заплановано до кінця 2025 року щонайменше вісім виходів на сцени в Цюриху, Берліні та Лондоні. Та і графік на більшу частину 2026-го вже розписаний на десятки подій у ключових оперних столицях.

Проросійська оперна співачка дасть концерти у Європі

У листопаді 2025 року Нетребко дає п’ять вистав у Цюриху, ще стільки ж відбулося у жовтні. На сцені Zurich Opera House вона виконує партію Донни Леонори в опері Джузеппе Верді "Сила долі" (La forza del destino). Цікаво, що квитки на виступи оперної співачки повністю розпродані.

На тлі цього ще на початку жовтня медіа Die Weltwoche писало про спроби посла України у Швейцарії Ірини Венедиктової домогтися скасування гастролей. Тоді вона поспілкувалась із художнім керівником опери Маттіасом Шульцем і президентом ради директорів театру Маркусом Ноттером. Окрім того, вона зверталася по підтримку до міської ради Цюриха, але виступи в місті тривають.

У Європі пройшли акції протесту проти Нетребко

На початку місяця, 2 листопада, біля опери у Цюриху відбулася акція протесту за участю близько десяти активістів з українськими прапорами, Протестувальники називали Нетребко "голосом Путіна" і роздавали флаєри з критикою, втім більшість глядачів їх не брали та проходили до зали, тож виступ зірвати не вдалося. Директор театру Маттіас Шульц заявив виданню, що після початку повномасштабного вторгнення Росії співачка дистанціювалася від влади РФ і після 2022 року в Росії начебто не виступала.

Окрім того, у вересні проти виступу співачки вийшли на протести люди у Лондоні.

У Нетребко повністю розплановані концерти на 2025 та 2026 рік

До кінця 2025 року, окрім Цюриха, Нетребко має п’ять європейських виходів: 8 грудня — сольний концерт у Берлінській державній опері разом із російським піаністом та концертмейстером Великого театру Павлом Небольсіним. Ще чотири рази її голос проланує на сцені Королівського оперного театру в Лондоні у головній партії "Турандот" Джакомо Пучіні. На грудневі лондонські покази квитки розпродано.

Розклад виступів Анни Нетребко. Фото: вилання "Вот Так"

Графік на 2026 рік уже містить 36 виступів у Парижі, Відні, Берліні, Мілані, Будапешті, Люксембурзі, Ессені та Мадриді. Шість із них — сольні програми у співпраці з Павлом Небольсіним, решта будуть лише провідними партіями у постановках на кшталт "Бал-маскарад", "Набукко", "Тоска", "Макбет", "Трубадур", "Заупокійна меса". При цьому в розкладі поки що вільні серпень, вересень, листопад і грудень 2026 року, тож афіша ще може розширюватися.

Як Нетребко проявляла свою проросійську позицію

Дискусія довкола гастролей триває з огляду на біографічні епізоди співачки. У 2012 році Нетребко була довіреною особою Путіна на виборах; 2014-го відвідувала окупований Донецьк, жертвувала кошти місцевому театру та фотографувалася з прапором "Новоросії" (згодом заявила, що не розібралася в символіці).

Ювілей 2021 року артистка святкувала в Кремлі. У 2022-му вона публічно засудила вторгнення Росії, заявивши, що не пов’язана з російськими політичними лідерами, однак низка театрів після цього розірвали з нею контракти. Відтоді співачка уникає публічних коментарів про війну.

Нагадаємо, проти концертів Анни Нетребко в Європі протестували й раніше. Так, Естонія у 2023 році скасувала концерт.

А у вересні посол України у Великій Британії Валерій Залужний розкритикував уряд через дозвіл росіянки виступати у Королівській опері.