Любимая певица Путина идет в тур по Европе вопреки протестам

Дата публикации 10 ноября 2025 23:14
обновлено: 19:00
Анна Нетребко даст тур по Европе несмотря на протесты — расписание до 2026 года
Российская оперная певица Анна Нетребко. Фото: росСМИ

Российская оперная певица Анна Нетребко, которую годами связывали с яркой поддержкой Владимира Путина, продолжает выступать на ведущих европейских сценах, несмотря на акции протеста украинских активистов. По данным журналистов, у любимицы Путина уже запланировано до конца 2025 года как минимум восемь выходов на сцены в Цюрихе, Берлине и Лондоне. Да и график на большую часть 2026-го уже расписан на десятки событий в ключевых оперных столицах.

Об этом сообщают росСМИ.

Пророссийская оперная певица даст концерты в Европе

В ноябре 2025 года Нетребко дает пять спектаклей в Цюрихе, еще столько же состоялось в октябре. На сцене Zurich Opera House она исполняет партию Донны Леоноры в опере Джузеппе Верди "Сила судьбы" (La forza del destino). Интересно, что билеты на выступления оперной певицы полностью распроданы.

На фоне этого еще в начале октября медиа Die Weltwoche писало о попытках посла Украины в Швейцарии Ирины Венедиктовой добиться отмены гастролей. Тогда она пообщалась с художественным руководителем оперы Маттиасом Шульцем и президентом совета директоров театра Маркусом Ноттером. Кроме того, она обращалась за поддержкой в городской совет Цюриха, но выступления в городе продолжаются.

В Европе прошли акции протеста против Нетребко

В начале месяца, 2 ноября, возле оперы в Цюрихе состоялась акция протеста с участием около десяти активистов с украинскими флагами. Протестующие называли Нетребко "голосом Путина" и раздавали флаеры с критикой, впрочем, большинство зрителей их не брали и проходили в зал, поэтому выступление сорвать не удалось. Директор театра Маттиас Шульц заявил изданию, что после начала полномасштабного вторжения России певица дистанцировалась от власти РФ и после 2022 года и в России якобы не выступала.

Кроме того, в сентябре против выступления певицы вышли на протесты люди и в Лондоне.

У Нетребко полностью распланированы концерты на 2025 и 2026 год

До конца 2025 года, кроме Цюриха, Нетребко имеет пять европейских выходов: 8 декабря — сольный концерт в Берлинской государственной опере вместе с российским пианистом и концертмейстером Большого театра Павлом Небольсиным. Еще четыре раза ее голос прозвучит на сцене Королевского оперного театра в Лондоне в главной партии "Турандот" Джакомо Пуччини. На декабрьские лондонские показы билеты распроданы.

Расписание выступлений Анны Нетребко. Фото: вылання "Вот Так"

График на 2026 год уже включает 36 выступлений в Париже, Вене, Берлине, Милане, Будапеште, Люксембурге, Эссене и Мадриде. Шесть из них — сольные программы в сотрудничестве с Павлом Небольсиным, остальные будут лишь ведущими партиями в постановках вроде "Бал-маскарад", "Набукко", "Тоска", "Макбет", "Трубадур", "Заупокойная месса". При этом в расписании пока что свободны август, сентябрь, ноябрь и декабрь 2026 года, так что афиша еще может расширяться.

Как Нетребко проявляла свою пророссийскую позицию

Дискуссия вокруг гастролей продолжается, учитывая биографические эпизоды певицы. В 2012 году Нетребко была доверенным лицом Путина на выборах; в 2014-м посещала оккупированный Донецк, жертвовала средства местному театру и фотографировалась с флагом "Новороссии" (впоследствии заявила, что не разобралась в символике).

Юбилей 2021 года артистка праздновала в Кремле. В 2022-м она публично осудила вторжение России, заявив, что не связана с российскими политическими лидерами, однако ряд театров после этого разорвали с ней контракты. С тех пор певица избегает публичных комментариев о войне.

Напомним, против концертов Анны Нетребко в Европе протестовали и раньше. Так, Эстония в 2023 году отменила концерт.

А в сентябре посол Украины в Великобритании Валерий Залужный раскритиковал правительство из-за разрешения россиянки выступать в Королевской опере.

россияне Европа путинисты певица тур
Светлана Красноштан - Редактор
Автор:
Светлана Красноштан
