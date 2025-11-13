Видео
Российскому скандальному рэперу запретили въезд в Литву

Дата публикации 13 ноября 2025 10:10
обновлено: 11:43
Morgenshtern объявлен нежелательным лицом в Литве — что известно
Рэпер Morgenshtern. Фото: росСМИ

Литва внесла российского рэпера Моргенштерна (Алишера Валиева) в список нежелательных лиц и запретила ему въезд на десять лет. Решение было принято по запросу Министерства иностранных дел Литвы, которое предоставило дополнительную информацию, что пребывание артиста на территории страны "может представлять угрозу национальной безопасности". Детали, какие именно риски имеются в виду, дипломатические структуры не разглашают.

Об этом сообщили росСМИ.

Читайте также:

Моргенштерну не рады в Литве и в России не ждут

Для Моргенштерна это не первый запрет на въезд в иностранные государства. В январе 2024 года рэперу запретили посещать Объединенные Арабские Эмираты после анонимной жалобы, что также повлияло на его жизнь за рубежом.

Скандальный артист покинул Россию в конце 2021 года после того, как его обвинили в "пропаганде наркотиков" и оштрафовали. Уже в 2022 году Министерство юстиции РФ объявило его "иностранным агентом". А в 2024 году против него открыли уголовное дело за уклонение от выполнения обязанностей "иноагента", в частности, за публикацию контента без маркировки. А в начале 2025 года суд арестовал его имущество на территории России.

Моргенштерн
Рэпер Моргенштерн. Фото: росСМИ

Параллельно Моргенштерн сообщал о проблемах со здоровьем. В январе 2025 года он рассказал, что страдает биполярным расстройством и депрессией, из-за чего проходил лечение в реабилитационном центре в Израиле. После выздоровления артист объявил о возвращении к работе и анонсировал "Первый трезвый мировой тур", который стартовал в мае 2025 года.

Поэтому несмотря на длительные споры с российскими властями, статус "иностранного агента" и очередные международные ограничения, Моргенштерн продолжает концертную деятельность за рубежом.

Напомним, тем временем Литва, Латвия и Эстония разрабатывают план действий, если нападет Россия.

Между тем в Европе некоторые российские артисты беспрепятственно организуют туры и концерты. Так путинская любимица оперная певица Анна Нетребко запланировала выступления на 2025 и 2026 годы.

Литва Моргенштерн рэпер Россия выезд за границу
Светлана Красноштан - Редактор
Автор:
Светлана Красноштан
