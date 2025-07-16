Американец Дэниел Мартиндейл с паспортом РФ. Фото: росСМИ

Американец Даниэл Мартиндейл получил российский паспорт за помощь оккупантам. Он два года жил в Украине и шпионил за Вооруженными силами.

Об этом сообщают росСМИ.

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Американец получил паспорт РФ

Известно, что российский паспорт Мартиндейлу выдали в представительнице так называемой "ДНР" в Москве. Сам американец заявил, что он хочет жить в оккупированном Мариуполе или же в аннексированном Крыму.

"Убеждение в том, что Россия — это не только мой дом, но и моя семья, — я очень рад, что это не только в моем сердце, но и по закону", — сказал Мартиндейл перед камерами, сообщает Sky News.

Также он "поблагодарил российских военных", которые совершают военные преступления на украинской территории, и заявил, что страна-агрессор для него символизирует "традиционные ценности".

Что известно о Даниэле Мартиндейле

Мартиндейл сообщал россиянам о расположении подразделений украинской армии и "другую важную информацию", а осенью 2024 года его "эвакуировали" из зоны боевых действий, после чего американец подал заявление на получение российского гражданства.

Американец рассказывал пророссийским блогерам, что он прибыл в Украину незадолго до начала полномасштабного вторжения РФ, надеясь добраться до Донецка. Он якобы самостоятельно связался с российскими спецслужбами, которые приказали ему ехать в Угледар и ждать прибытия российских войск. Мартиндейл сказал, что оставался в городе, изображая из себя миссионера, до осени 2024 года, когда российские войска захватили населенный пункт после длительных боев.

Украинские журналисты нашли доказательства, что Мартиндейла могли завербовать российские спецслужбы еще в 2016-19 годах, когда он учился в университете. В 2019 году его депортировали из России за нарушение трудового законодательства.

Напомним, 19 июня стало известно, что российский паспорт получила украинская певица Ани Лорак. Она переехала в Россию в 2014 году и более 10 лет работает там.

Также мы писали, что в России избили американку, которая сбежала из США "из-за расизма". Полиция, заявила афроамериканка, игнорирует ее сигналы и никоим образом не останавливает ксенофобские нападения соседей.