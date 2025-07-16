Даніел Мартиндейл отримав російський паспорт — що про нього відомо

Американець Деніел Мартиндейл з паспортом РФ. Фото: росЗМІ

Американець Даніел Мартиндейл отримав російський паспорт за допомогу окупантам. Він два роки жив в Україні і шпигував за Збройними силами.

Про це повідомляють росЗМІ.

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Американець отримав паспорт РФ

Відомо, що російський паспорт Мартиндейлу видали в представниці так званої "ДНР" у Москві. Сам американець заявив, що він хоче жити в окупованому Маріуполі або ж в анексованому Криму.

"Переконання в тому, що Росія — це не лише мій дім, а й моя сім'я, — я надзвичайно радий, що це не лише в моєму серці, а й за законом", — сказав Мартиндейл перед камерами, повідомляє Sky News.

Також він "подякував російським військовим", які вчиняють воєнні злочини на українській території, та заявив, що країна-агресор для нього символізує "традиційні цінності".

Що відомо про Даніела Мартиндейла

Мартиндейл повідомляв росіянам про розташування підрозділів української армії та "іншу важливу інформацію", а восени 2024 року його "евакуювали" із зони бойових дій, після чого американець подав заяву на отримання російського громадянства.

Американець розповідав проросійським блогерам, що він прибув до України незадовго до початку повномасштабного вторгнення РФ, сподіваючись дістатися Донецька. Він нібито самостійно зв'язався з російськими спецслужбами, які наказали йому їхати до Вугледару і чекати на прибуття російських військ. Мартиндейл сказав, що залишався в місті, вдаючи з себе місіонера, до осені 2024 року, коли російські війська захопили населений пункт після тривалих боїв.

Українські журналісти знайшли докази, що Мартиндейла могли завербувати російські спецслужби ще у 2016-19 роках, коли він навчався в університеті. У 2019 році його депортували з Росії за порушення трудового законодавства.

Нагадаємо, 19 червня стало відомо, що російський паспорт отримала українська співачка Ані Лорак. Вона переїхала до Росії у 2014 році й понад 10 років працює там.

Також ми писали, що в Росії побили американку, яка втекла з США "через расизм". Поліція, заявила афроамериканка, ігнорує її сигнали і жодним чином не зупиняє ксенофобські напади сусідів.