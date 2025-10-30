Видео
Видео

Еще одна известная певица бежит из России

Еще одна известная певица бежит из России

Ua ru
Дата публикации 30 октября 2025 22:54
обновлено: 15:04
Люба Успенская закрывает бизнес в России
Певица Люба Успенская. Фото: росСМИ

Известная российская певица Люба Успенская, которая родилась в украинской столице Киеве, закрыла свой бизнес в России. Открыла юридическое лицо она лишь в 2021 году.

Об этом сообщили российские медиа.

Киевлянка закрывает бизнес в России

Известные российские деятели продолжают бежать из Российской Федерации.

Весь свой бизнес на территории страны-агрессора закрыла известная певица Люба Успенская.

Уроженка украинского Киева имела в России свое юридическое лицо, которое открыла еще тогда, когда имела американское гражданство.

Два гражданства Успенской

Известно, что в 2021 году она открывала ИП (статус "индивидуальный предприниматель") еще как гражданка Соединенных Штатов. А уже в 2023-м внесла изменения, указав российское гражданство.

Среди видов деятельности этого юридического лица были указаны производство кинофильмов, издание песен и другие типичные для артистов виды деятельности.

Собирается ли Успенская отказываться от гражданства страны-агрессора, пока что доподлинно неизвестно.

Напомним, мы ранее писали о том, что известный российский актер Геннадий Хазанов и его жена продали все имущество, которое имели в России.

Добавим, мы сообщали о том, что Алла Пугачева и Максим Галкин переезжают с Кипра в другую страну Евросоюза.

Светлана Красноштан - Редактор
Автор:
Светлана Красноштан
