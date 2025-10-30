Люба Успенская закрывает бизнес в России

Еще одна известная певица бежит из России
Известная российская певица Люба Успенская, которая родилась в украинской столице Киеве, закрыла свой бизнес в России. Открыла юридическое лицо она лишь в 2021 году.
Об этом сообщили российские медиа.
Киевлянка закрывает бизнес в России
Известные российские деятели продолжают бежать из Российской Федерации.
Весь свой бизнес на территории страны-агрессора закрыла известная певица Люба Успенская.
Уроженка украинского Киева имела в России свое юридическое лицо, которое открыла еще тогда, когда имела американское гражданство.
Два гражданства Успенской
Известно, что в 2021 году она открывала ИП (статус "индивидуальный предприниматель") еще как гражданка Соединенных Штатов. А уже в 2023-м внесла изменения, указав российское гражданство.
Среди видов деятельности этого юридического лица были указаны производство кинофильмов, издание песен и другие типичные для артистов виды деятельности.
Собирается ли Успенская отказываться от гражданства страны-агрессора, пока что доподлинно неизвестно.
Напомним, мы ранее писали о том, что известный российский актер Геннадий Хазанов и его жена продали все имущество, которое имели в России.
Добавим, мы сообщали о том, что Алла Пугачева и Максим Галкин переезжают с Кипра в другую страну Евросоюза.
