Россияне бегут из страны - Геннадий Хазанов и его жена продали недвижимость в РФ

Жена известного российского артиста Геннадия Хазанова продала всю свою недвижимость, расположенную на территории Российской Федерации. Злата Эльбаум имеет израильское гражданство.

Об этом сообщили российские медиа.

Хазанов бежит из России

Известные деятели российской культуры пытаются уехать из России, сохранив свое состояние.

Так, недавно стало известно, что практически все свое имущество (недвижимость) в России продал известный тамошний артист Геннадий Хазанов.

Стоимость проданного имущества составила около 1 миллиарда рублей (12 миллионов долларов).

Жена артиста продает российское имущество

Впоследствии СМИ узнали, что свою недвижимость в Москве и Московской области продала и жена Хазанова Злата Эльбаум.

Среди проданных объектов дом площадью 1200 квадратных метров с участком 7,5 тысячи кв. м. ценой 120 миллионов рублей (около 1,5 миллиона долларов).

Общая стоимость проданного имущества Эльбаум — 250 миллионов рублей (более 3 миллионов долларов).

Как стало известно СМИ, у Златы Эльбаум израильское гражданство и она давно живет на территории этой ближневосточной страны.

