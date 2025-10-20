Видео
Україна
Хазанов бежит из РФ — уже и жена продала все имущество

Хазанов бежит из РФ — уже и жена продала все имущество

Ua ru
Дата публикации 20 октября 2025 23:14
обновлено: 21:55
Россияне бегут из страны - Геннадий Хазанов и его жена продали недвижимость в РФ
Геннадий Хазанов и Злата Эльбаум. Фото: росСМИ

Жена известного российского артиста Геннадия Хазанова продала всю свою недвижимость, расположенную на территории Российской Федерации. Злата Эльбаум имеет израильское гражданство.

Об этом сообщили российские медиа.

Читайте также:

Хазанов бежит из России

Известные деятели российской культуры пытаются уехать из России, сохранив свое состояние.

Так, недавно стало известно, что практически все свое имущество (недвижимость) в России продал известный тамошний артист Геннадий Хазанов.

Стоимость проданного имущества составила около 1 миллиарда рублей (12 миллионов долларов).

Жена артиста продает российское имущество

Впоследствии СМИ узнали, что свою недвижимость в Москве и Московской области продала и жена Хазанова Злата Эльбаум.

Среди проданных объектов дом площадью 1200 квадратных метров с участком 7,5 тысячи кв. м. ценой 120 миллионов рублей (около 1,5 миллиона долларов).

Общая стоимость проданного имущества Эльбаум — 250 миллионов рублей (более 3 миллионов долларов).

Как стало известно СМИ, у Златы Эльбаум  израильское гражданство и она давно живет на территории этой ближневосточной страны.

Напомним, мы ранее писали о том, что российские артисты Максим Галкин и Алла Пугачева не смогли продать имение под Москвой, поэтому им насчитали полумиллионный долг за коммунальные услуги.

Добавим, мы сообщали о том, что свое имущество в России продал известный блогер-беглец Юрий Дудь.

Израиль недвижимость россияне имущество Россия
Светлана Красноштан - Редактор
Автор:
Светлана Красноштан
