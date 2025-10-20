Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакМода та красаШтабМандриTravelFashionТуризмРецептиДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьЕксклюзивГороскопЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024ЛьвівМода

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Хроніки Хазанов тікає з РФ — уже і дружина продала все майно

Хазанов тікає з РФ — уже і дружина продала все майно

Ua ru
Дата публікації: 20 жовтня 2025 23:14
Оновлено: 21:55
Росіяни тікають з країни - Геннадій Хазанов та його дружина продали нерухомість в РФ
Геннадій Хазанов та Злата Ельбаум. Фото: росЗМІ

Дружина відомого російського артиста Геннадія Хазанова продала всю свою нерухомість, розташовану на території Російської Федерації. Злата Ельбаум має ізраїльське громадянство.

Про це повідомили російські медіа.

Реклама
Читайте також:

Хазанов тікає з Росії

Відомі діячі російської культури намагаються виїхати з Росії, зберігши свої статки.

Так, нещодавно стало відомо, що практично усе своє майно (нерухомість) в Росії продав відомий тамтешній артист Геннадій Хазанов.

Вартість проданого майна становить близько 1 мільярда рублів (12 мільйонів доларів).

Дружина артиста продає російське майно

Згодом ЗМІ дізналися, що свою нерухомість у Москві та Московській області продала й дружина Хазанова Злата Ельбаум.

Серед проданих об’єктів — будинок площею 1200 квадратних метрів з ділянкою 7,5 тисячі кв. м ціною 120 мільйонів рублів (близько 1,5 мільйона доларів).

Загальна вартість проданого майна Ельбаум — 250 мільйонів рублів (понад 3 мільйони доларів).

Як стало відомо ЗМІ, Злата Ельбаум має ізраїльське громадянство і давно живе на території цієї близькосхідної країни.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, що російські артисти Максим Галкін та Алла Пугачова не змогли продати маєток під Москвою, тож їм нарахували півмільйонний борг за комунальні послуги.

Додамо, ми повідомляли про те, що своє майно в Росії продав відомий блогер-утікач Юрій Дудь.

Ізраїль нерухомість росіяни майно Росія
Світлана Красноштан - Редактор
Автор:
Світлана Красноштан
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації