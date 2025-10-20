Росіяни тікають з країни - Геннадій Хазанов та його дружина продали нерухомість в РФ

Геннадій Хазанов та Злата Ельбаум. Фото: росЗМІ

Дружина відомого російського артиста Геннадія Хазанова продала всю свою нерухомість, розташовану на території Російської Федерації. Злата Ельбаум має ізраїльське громадянство.

Про це повідомили російські медіа.

Читайте також:

Хазанов тікає з Росії

Відомі діячі російської культури намагаються виїхати з Росії, зберігши свої статки.

Так, нещодавно стало відомо, що практично усе своє майно (нерухомість) в Росії продав відомий тамтешній артист Геннадій Хазанов.

Вартість проданого майна становить близько 1 мільярда рублів (12 мільйонів доларів).

Дружина артиста продає російське майно

Згодом ЗМІ дізналися, що свою нерухомість у Москві та Московській області продала й дружина Хазанова Злата Ельбаум.

Серед проданих об’єктів — будинок площею 1200 квадратних метрів з ділянкою 7,5 тисячі кв. м ціною 120 мільйонів рублів (близько 1,5 мільйона доларів).

Загальна вартість проданого майна Ельбаум — 250 мільйонів рублів (понад 3 мільйони доларів).

Як стало відомо ЗМІ, Злата Ельбаум має ізраїльське громадянство і давно живе на території цієї близькосхідної країни.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, що російські артисти Максим Галкін та Алла Пугачова не змогли продати маєток під Москвою, тож їм нарахували півмільйонний борг за комунальні послуги.

Додамо, ми повідомляли про те, що своє майно в Росії продав відомий блогер-утікач Юрій Дудь.