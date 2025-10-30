Люба Успенська закриває бізнес в Росії

Співачка Люба Успенська. Фото: росЗМІ

Відома російська співачка Люба Успенська, яка народилася в українській столиці Києві, закрила свій бізнес в Росії. Відкрила юридичну особу вона лише в 2021 році.

Про це повідомили російські медіа.

Киянка закриває бізнес в Росії

Відомі російські діячі продовжують тікати з Російської Федерації.

Увесь свій бізнес на території країни-агресора закрила відома співачка Люба Успенська.

Уродженка українського Києва мала у Росії свою юридичну особу, яку відкрила ще тоді, коли мала американське громадянство.

Два громадянства Успенської

Відомо, що 2021 року вона відкривала ІП (статус "індивідуальний підприємець") ще як громадянка Сполучених Штатів. А вже 2023-го внесла зміни, вказавши російське громадянство.

Серед видів діяльності цієї юридичної особи були вказані виробництво кінофільмів, видання пісень та інші типові для артистів види діяльності.

Чи збирається Успенська відмовлятися від громадянства країни-агресора, поки що достеменно невідомо.

