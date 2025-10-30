Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакМода та красаШтабМандриTravelFashionТуризмРецептиДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьЕксклюзивГороскопЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024ЛьвівМода

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Хроніки Ще одна відома співачка тікає з Росії

Ще одна відома співачка тікає з Росії

Ua ru
Дата публікації: 30 жовтня 2025 22:54
Оновлено: 15:04
Люба Успенська закриває бізнес в Росії
Співачка Люба Успенська. Фото: росЗМІ

Відома російська співачка Люба Успенська, яка народилася в українській столиці Києві, закрила свій бізнес в Росії. Відкрила юридичну особу вона лише в 2021 році.

Про це повідомили російські медіа.

Реклама
Читайте також:

Киянка закриває бізнес в Росії

Відомі російські діячі продовжують тікати з Російської Федерації.

Увесь свій бізнес на території країни-агресора закрила відома співачка Люба Успенська.

Уродженка українського Києва мала у Росії свою юридичну особу, яку відкрила ще тоді, коли мала американське громадянство.

Два громадянства Успенської

Відомо, що 2021 року вона відкривала ІП (статус "індивідуальний підприємець") ще як громадянка Сполучених Штатів. А вже 2023-го внесла зміни, вказавши російське громадянство.

Серед видів діяльності цієї юридичної особи були вказані виробництво кінофільмів, видання пісень та інші типові для артистів види діяльності.

Чи збирається Успенська відмовлятися від громадянства країни-агресора, поки що достеменно невідомо.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, що відомий російський актор Геннадій Хазанов та його дружина продали усе майно, яке мали у Росії.

Додамо, ми повідомляли про те, що Алла Пугачова і Максим Галкін переїжджають з Кіпру до іншої країни Євросоюзу.

Любов Успенська шоу-бізнес бізнес співачка Росія
Світлана Красноштан - Редактор
Автор:
Світлана Красноштан
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації